Cronos The New Dawn, fixée au 5 septembre 2025. Et forcément, avec la gamescom 2025 qui se tient en ce moment du côté de Cologne, c'est l'occasion de nous montrer encore du gameplay de ce jeu d'horreur qui reprend beaucoup de Dead Space dans ses mécaniques et son ambiance. C'est d'ailleurs

<meta itemprop="name" content="Vidéo Cronos The New Dawn : 10 min de gameplay pour découvrir le Ground Zero de la maladie" /> <meta itemprop="description" content="On ne chôme pas du côté de Bloober Team, surtout depuis qu'on connaît la date de sortie de Cronos The New Dawn, fixée au 5 septembre 2025. Et forcément, avec la gamescom 2025, voici du gameplay inédit."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/cronos-the-new-dawn/vv/cronos-the-new-dawn-68ad9d60ad5f2.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/cronos-the-new-dawn-10-min-de-gameplay-pour-decouvrir-le-ground-zero-d-131158.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37153.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/cronos-the-new-dawn/vv/cronos-the-new-dawn-68ad9d60ad5f2.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="On ne chôme pas du côté de Bloober Team, surtout depuis qu'on connaît la date de sortie de Cronos The New Dawn, fixée au 5 septembre 2025. Et forcément, avec la gamescom 2025, voici du gameplay inédit."/><meta itemprop="duration" content="P0H09M34S" />

On ne chôme pas du côté de Bloober Team, surtout depuis qu'on connaît la date de sortie deWojciech Piejko, le game director, qui s'est chargé de nous commenter les images qui nous sont proposées par le biais d'un niveau important. Il s'agit en effet de l'une usine abandonnée, le foyer même de la maladie qui a décimé l’humanité.

Le studio polonais rappelle avec cette vidéo que le système de combat de Cronos est pensé pour être exigeant. Les ennemis ne sont pas seulement agressifs : certains peuvent fusionner, générer de nouvelles créatures ou exploiter l’environnement pour surprendre le joueur. L’utilisation intelligente des outils — lance-flammes, fusil à pompe, canisters — et la manipulation du décor deviennent essentielles pour survivre. Chaque arme offre une mécanique spécifique : la possibilité de charger les tirs pour augmenter les dégâts ou percer l’armure des adversaires transforme la stratégie en un art de précision. Mais les développeurs expliquent aussi que l’exploration est au cœur de l’expérience. Fouiller les caisses, récupérer du matériel de fabrication, gérer les munitions et la santé devient un enjeu permanent, sachant que le joueur doit également s’adapter à des espaces ouverts ou confinés, anticiper l’arrivée des monstres et utiliser le terrain à son avantage. Plus que quelques semaines avant son arrivée sur les étals.



