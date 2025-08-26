Le studio polonais rappelle avec cette vidéo que le système de combat de Cronos est pensé pour être exigeant. Les ennemis ne sont pas seulement agressifs : certains peuvent fusionner, générer de nouvelles créatures ou exploiter l’environnement pour surprendre le joueur. L’utilisation intelligente des outils — lance-flammes, fusil à pompe, canisters — et la manipulation du décor deviennent essentielles pour survivre. Chaque arme offre une mécanique spécifique : la possibilité de charger les tirs pour augmenter les dégâts ou percer l’armure des adversaires transforme la stratégie en un art de précision. Mais les développeurs expliquent aussi que l’exploration est au cœur de l’expérience. Fouiller les caisses, récupérer du matériel de fabrication, gérer les munitions et la santé devient un enjeu permanent, sachant que le joueur doit également s’adapter à des espaces ouverts ou confinés, anticiper l’arrivée des monstres et utiliser le terrain à son avantage. Plus que quelques semaines avant son arrivée sur les étals.
Cronos The New Dawn : 10 min de gameplay pour découvrir le Ground Zero de la maladie
Jeu : Survival Horror
Développeur : Bloober Team
