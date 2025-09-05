La rentrée 2025 est décidément rempli de gros jeux et parmi eux, on peut compter sur Crono: The New Dawn, le dernier-né de Bloober Team, qui est désormais disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, et promet d’ouvrir un nouveau chapitre audacieux du survival horror. Le studio polonais, déjà célébré pour son remake de Silent Hill 2, nous plonge cette fois dans un univers polonais déstabilisant. Inspiré du quartier de Nowa Huta à Cracovie, le jeu mêle une reconstitution abstraite de la réalité industrielle des années 1980 à un futur post-apocalyptique dystopique. Le trailer de lancement offre un aperçu inédit des ruines de la Nouvelle Aube, révélant des lieux jusque-là inconnus, des ennemis bien glauques et des horreurs tapis dans l’ombre. Les joueurs incarnent le Voyageur, agent énigmatique du Collectif envoyé enquêter sur les zones ravagées par le Changement, un cataclysme qui a fracturé le temps, la mémoire et l'Humanité surtout.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Cronos The New Dawn : un dernier trailer pour fêter la sortie du jeu" /> <meta itemprop="description" content="La rentrée 2025 est décidément rempli de gros jeux et parmi eux, on peut compter sur Crono: The New Dawn, le dernier-né de Bloober Team, qui est désormais disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/cronos-the-new-dawn/vv/cronos-the-new-dawn-68bccb6d7b4d1.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/cronos-the-new-dawn-un-dernier-trailer-pour-feter-la-sortie-du-jeu-131187.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37165.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/cronos-the-new-dawn/vv/cronos-the-new-dawn-68bccb6d7b4d1.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="La rentrée 2025 est décidément rempli de gros jeux et parmi eux, on peut compter sur Crono: The New Dawn, le dernier-né de Bloober Team, qui est désormais disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M05S" />

















