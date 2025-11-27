Cronos The New Dawn : un demi-million pour le survival horror de Bloober Team

Bloober Team peut souffler. Avec 500 000 exemplaires écoulés de Cronos The New Dawn au 26 novembre 2025, le studio polonais prouve qu’il n’est plus seulement « l’outsider arty » de la scène horrifique, mais bien un acteur majeur du genre. Et si le chiffre semble sage face aux mastodontes AAA, il prend une tout autre dimension replacé dans le contexte, à savoir une nouvelle licence, un positionnement survival-horror exigeant, une sortie multisupports, et surtout une base de fans réputée difficile à séduire. Autant dire que le pari n’était pas gagné d’avance. L’année 2025 était celle du virage de toutes les manières, puisqu'après avoir ressuscité Silent Hill 2 avec Konami, les Polonais de Bloober Team ont choisi de se lancer dans une nouvelle licence. Le résultat fut très correct, non exempt de défauts, mais l'aventure était plutôt agréable. Sur Metacritic, le jeu s'en est sorti avec un sympathique 77% de la part de la presse et un 8.2/10 de la part des joueurs. Piotr Babieno, patron de Bloober Team, ne s’en cache pas : Cronos représentait un risque pour le studio, à la fois créatif et économique.









"Nous sommes extrêmement fiers de cette réussite. Cronos est une nouvelle propriété intellectuelle, et chaque nouvelle marque comporte des risques. Nous disons souvent que ce titre n’est pas destiné à tout le monde, ce qui rend d’autant plus gratifiant de le voir toucher un public aussi large, prouvant que le survival horror continue de susciter l’intérêt des joueurs.





C’est un projet ambitieux et une immense expérience d’apprentissage pour notre studio, tant en matière de conception des mécaniques que d’affinage du système de combat. Il représente une étape naturelle dans notre croissance. D’un point de vue stratégique, nous avons toujours pensé que chaque nouveau titre nous rapproche de la maîtrise de l’art de l’horreur, tout en étant plus grand et plus ambitieux, et dans ce cas précis, nous avons franchi avec succès une nouvelle étape importante sur cette voie.





Bien sûr, la promotion du jeu se poursuit : nous pénétrons de nouveaux marchés et préparons d’autres surprises."

Il est encore tôt pour dire si Cronos The New Dawn deviendra le début d’une grande franchise, mais à 500 000 copies, une fanbase en croissance et une réception critique solide, il coche déjà les cases d’une nouvelle IP viable.



