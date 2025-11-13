ARC Raiders : direction le Nord et les montagnes enneigées pour le premier DLC

Depuis sa sortie le 30 octobre 2025, ARC Raiders s’est imposé comme un véritable phénomène. Il faut dire que cet Extraction Shooter s'est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde sur PC, PS5 et Xbox Series, avec un pic à 700 000 joueurs simultanés et confondus, dont plus de 460 000 sur Steam. Aussi, pour capitaliser sur ce succès, Embark Studios lance la première mise à jour majeure, La North Line, disponible aujourd'hui le 13 novembre. Cette extension gratuite introduit pourcommencer la nouvelle carte Stella Montis, qui va permettre de changer un peu d'ambiance, puisque les contrées s’étendent vers le nord, dans les montagnes enneigées et invitent les Raiders à explorer des structures abandonnées mais étrangement intactes. Attention car l’accès à Stella Montis dépendra de la participation collective. L’événement 'Breaking New Ground' permettra en effet aux joueurs de collaborer avec Speranza pour reconstruire les tunnels menant à la nouvelle région. Chaque contribution rapporte du Mérite, une monnaie dédiée à la progression de l’événement et au déblocage de la phase 2, Staking Our Claim, avec ses récompenses et défis exclusifs. A noter que la participation sera ouverte jusqu’en décembre prochain.





Mais ce n'est pas tout, cette MAJ permettra aussi d'obtenir deux machines inédites que sont le Matriarche, disponible dès le lancement de Breaking New Ground, et Shredder qui est exclusive à Stella Montis, et qui débarquera uniquement après le déblocage de la région. Côté arsenal, les Raiders pourront utiliser le fusil Aphelion, le Trailblazer Grenade et le Seeker Grenade, sans oublier des mines à impulsions, des mines à retardement et des mines à gaz. Evidemment, cette mise à jour North Line n’est que le premier chapitre d’une série de DLC qui débarqueront régulièrement. La prochaine sera d'ailleurs Cold Snap, est prévue pour décembre et introduira l’événement 'Flickering Flames', avec modificateurs environnementaux liés à la neige. Il faut en effet battre le fer tant qu'il est encore chaud.



