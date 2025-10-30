Après plusieurs années de développement et une phase de tests marquée par une forte attention communautaire, ARC Raiders débarque officiellement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, avec cette ambition de parvenir à se faire une place parmi les jeux multi très compétitifs. Et avec la présence de Battlefield 6 et de Call of Duty Black Ops 7, ce n'est pas gagné d'avance. Conçu par Embark Studios, déjà connu pour The Finals, le titre s’inscrit dans la lignée des extraction shooters, mais se démarque par une approche hybride et un monde vivant extrêmement détaillé. L’action se déroule d'ailleurs dans un futur où la Terre a été envahie par des machines extraterrestres appelées ARC, forçant l’humanité à se réfugier dans des villes souterraines telles qu’Esperanza. Les joueurs incarnent des Raiders, des survivants téméraires qui remontent à la surface pour explorer le Rust Belt, collecter des ressources et tenter d’extraire leur butin en vie. Le contexte rappelle par certains aspects la série Silo, où les sociétés humaines doivent composer avec un environnement oppressant et hostile. Ce qu'il faut comprendre d'ailleurs, c'est que cette combinaison de menaces – machines surpuissantes et autres escouades de joueurs – impose un rythme de jeu où chaque décision est importante, à savoir continuer l’exploration pour améliorer son équipement ou se replier avant de tout perdre. Les mécaniques de jeu encouragent à la prudence, aux alliances temporaires et à la trahison, générant une dynamique unique à chaque session.





<meta itemprop="name" content="Vidéo ARC Raiders : l’extraction shooter qui arrive à faire sa place parmi les Battlefield 6 et Call of Duty Black Ops 7" /> <meta itemprop="description" content="Après plusieurs années de développement et une phase de tests marquée par une forte attention communautaire, ARC Raiders débarque officiellement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, avec cette ambition de parvenir à se faire"/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/a/r/arc-raiders/vv/arc-raiders-69046a1302347.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/arc-raiders-lextraction-shooter-qui-arrive-a-faire-sa-place-parmi-les-131327.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37235.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/a/r/arc-raiders/vv/arc-raiders-69046a1302347.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Après plusieurs années de développement et une phase de tests marquée par une forte attention communautaire, ARC Raiders débarque officiellement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, avec cette ambition de parvenir à se faire"/><meta itemprop="duration" content="P0H02M05S" />

D'après les premiers retours, ARC Raiders convainc par sa direction artistique singulière et sa spatialisation sonore, où chaque bruit, que ce soit les pas, une hélice ou un écho mécanique devient un vecteur de tension. Les combats sont subtilement dosés : les armes légères pénètrent mal les machines mais restent efficaces contre les joueurs, tandis que les calibres moyens et lourds sont nécessaires pour abattre les ARC. La verticalité du terrain et la densité des cartes ajoutent une dimension stratégique supplémentaire, tandis que l’anticipation des mouvements ennemis, le placement dans les tunnels ou sur les crêtes et la gestion des lignes de vue sont autant de facteurs qui transforment chaque partie en un dilemme constant entre prise de risque et prudence. Voici d'ailleurs son trailer de lancement.





















