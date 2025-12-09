JeuxActuJeuxActu.com

Resident Evil 9 Requiem : Leon S. Kennedy a fuité, on dit merci à PlayStation !

Leon S. Kennedy sera bel et bien de retour dans Resident Evil 9 Requiem. Un secret de polichinelle tant les rumeurs autours du personnages se sont multipliés ces derniers mois, mais cette fois-ci, plus besoin de parler au conditionnel, puisque c'est le PlayStation Store qui a fait fuiter la jaquette du jeu. Carrément. En effet, ce matin, certains joueurs ont remarqué l’apparition de la jaquette de Resident Evil Requiem dans la section de pré-téléchargement de la version standard sur PS5. IGN a rapidement pu vérifier l’information : l’image est authentique et Leon y figure bien, dominant Grace Ashcroft, la protagoniste principale du jeu. Sur cette jaquette, Leon arbore son look emblématique de Resident Evil 4, à savoir sa coiffure de BG, sa veste en cuir au col doublé de fourrure, visage marqué mais toujours aussi déterminé. La posture et l’expression du personnage suggèrent que Leon sera bien le personnage principal du jeu, et non Grace Ashcroft comme Capcom a tenté de nous faire croire. Grace devrait en effet se charger de la tension et du suspense typiques de la saga.

Resident Evil 9 Requiem

 

Depuis des mois, les fans spéculaient sur la présence de Leon dans Requiem, rien de bien surprenant. Lors de la gamescom 2025, Capcom avait soigneusement évité de répondre à IGN à ce sujet, suggérant que Leon “ne conviendrait pas” aux sections plus calmes du jeu, étant désormais trop endurci pour ressentir la peur. Une manière habile de maintenir le mystère, tout en laissant la porte ouverte à son retour dans des séquences plus dynamiques. Le leak PlayStation ne laisse désormais plus de doute. Selon l’insider Dusk Golem, cette présence correspondrait aux scènes d’action intenses, équilibrant la tension psychologique que Grace apportera. En attendant, l’image de Leon sur la jaquette suffit à raviver la flamme des fans qui ne jurent que par lui.

Resident Evil 9 Requiem


le mardi 9 décembre 2025
