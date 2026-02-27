JeuxActuJeuxActu.com

God of War : la première photo de la série Amazon a refroidi tout Internet, c'est terrible...

Amazon a enfin levé le voile sur la première image officielle de sa série God of War, adaptée du jeu culte de PlayStation et des studios Santa Monica. Une photo très attendue, qui a surtout réussi à faire chuter la hype à son plus bas auprès de tout Internet. Pourtant, depuis plusieurs semaines, Sony et Amazon distillent les annonces au compte-gouttes, en révélant les noms des acteurs qui ont été choisis pour incarner les principaux protagonistes. Des noms bien sentis avec au casting, un Ryan Hurst dans le rôle de Kratos et Callum Vinson en Atreus. Et autour d’eux, une galerie de figures nordiques, eux aussi interprétés par des acteurs prometteurs (Ólafur Darri Ólafsson en Thor, Mandy Patinkin en Odin, Alastair Duncan en Mimir ou encore Ed Skrein en Baldur).

Seulement voilà, cette première photo — qui reprend clairement l’ouverture iconique du jeu de 2018 (Kratos et son fils en pleine chasse, perdus au milieu des sapins) — dévoile un rendu bien cheap, au point où certains internautes se sont demandés si ce n'était pas de l'IA qui a été utilisée. La colorimétrie paraît en effet bien fade, l’éclairage manque de relief et l’ensemble donne une impression un peu artificielle. Le maquillage de Kratos peine à convaincre, au point qu’il est difficile d’y voir la présence intimidante du personnage. On a presque l’impression d’assister à un cosplay haut de gamme plutôt qu’à une production ambitieuse. La pose de Ryan Hurst n'aide pas non plus à donner de l'aura au personnage, tandis que Callum Vinson semble camper un Atreus bien juvénile, coupe Viveldop en sus.

On ne va évidemment pas enterrer le projet sur la base d’un simple cliché promotionnel, car il faut aussi rappeler qu’il s’agit d’une image pensée pour les réseaux sociaux. L’éclairage, la post-production et l’ambiance finale pourront être très différents une fois la série montée et étalonnée. Beaucoup de productions paraissent “plates” sur leurs premières photos avant de révéler une tout autre texture à l’écran. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée sur Prime Video, et la production va entrer dans le vif du sujet, avec un tournage qui s’annonce long et ambitieux. Si la série parvient à capturer la profondeur émotionnelle et la brutalité mythologique du jeu de 2018, elle pourrait encore surprendre. Pour l’instant, c’est surtout une mise en bouche un peu fade.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 27 février 2026
16:29


