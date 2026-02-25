JeuxActuJeuxActu.com

Crimson Desert : les comédiens anglais et coréens dévoilent les coulisses de leur travail

La campagne marketing de Crimson Desert continue de dérouler sa partition avec aujourd'hui une fenêtre sur les coulisses du jeu à travers un aperçu détaillé du processus de doublage et de la création des personnages. Dans cette séquence, les comédiens Alec Newman (Kliff), Stewart Scudamore (Oongka) et Rebecca Hanssen (Damiane) expliquent comment ils ont travaillé pour donner vie à leurs personnages.

Hanssen décrit Damiane comme une guerrière ancrée dans ses convictions, à la fois réaliste et déterminée, dont la force intérieure transparaît dans chaque réplique. Scudamore, qui prête sa voix à Oongka, souligne que le personnage va bien au-delà du stéréotype de l’orc bestial et tonitruant : c’est un nomade réfléchi, aguerri par la vie et doté d’une philosophie propre, où même ses grognements et interjections ont un sens. Quant à Newman, il revient sur Kliff, incarné par une loyauté stoïque et un sens moral solide, et explique comment la voix du personnage s’est imposée naturellement lors des sessions d’enregistrement, notamment dans les séquences de combat les plus intenses. A noter que la même vidéo a également été produite avec les comédiens de doublage coréens, sachant que le jeu est aussi doublé en japonais et en chinois. Malheureusement, pas de doublage français de prévu.







le mercredi 25 février 2026
Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
