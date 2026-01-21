JeuxActuJeuxActu.com

Crimson Desert : le jeu est Gold deux mois avant sa sortie officielle, c'est bon signe

On n'y croyait plus, mais c'est fait : Pearl Abyss vient d'annoncer que Crimson Desert est désormais passé Gold, ce qui veut dire que le jeu sortira bien le 19 mars 2026 et qu'il n'y aura pas de retard. Pour le studio, cette phase symbolise la fin du développement principal et la préparation finale pour le lancement commercial dans deux mois. Dans un message officiel publié sur les réseaux sociaux, le studio a tenu à remercier ses fans pour leur soutien :

"Nous remercions sincèrement nos fans du monde entier de nous avoir accompagnés dans cette aventure riche en émotions. Grâce à votre soutien, nous avons franchi cette étape importante. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le continent de Pywel."

Véritable Action-RPG AAA en monde ouvert ultra attendu, Crimson Desert va nous emmener sur le vaste continent de Pywel et suit l’histoire de Kliff et de ses compagnons, la famille Greymane. Le titre développé par les Coréens de Pearl Abyss a désormais la lourde tâche de confirmer tout le bien qu'on pense de ce titre après l'avoir pris en main à plusieurs reprises. Rendez-vous donc le 19 mars prochain.

le mercredi 21 janvier 2026
