Faisant partie des jeux les plus attendus de 2026, Crimson Desert se laisse découvrir à travers deux nouvelles vidéos, postées à l'occasion d'un IGN First. La première n'est autre qu'un boss battle où Kliff doit affronter un dragon mécanique doré. L’animal, immense et furieux, rôde au cœur d’une usine labyrinthique et notre guerrier va devoir redoubler d'intelligence pour le plier en deux. Si Kliff est particulièrement bein équipé dans cette séquence, il va devoir également jongler entre canon et arbalète pour sortir vainqueur de cet affrontement.







Mais le spectacle ne s’arrête pas là, puisque la deuxième vidéo nous permet de découvrir quelques uns des moyens de locomotion pour qu'on se puisse se balader dans l'open world avec aisance. Kliff peut en effet chevaucher des chevaux, des grizzlys, voire des raptors, avant d’accéder à des mécas géants inspirés des big daddies de Bioshock ou de Titanfall. En parallèle, on s'aperçoit aussi que le monde de Crimson Desert est interactif et organique : l’eau gèle, le bois brûle, et les sorts déclenchent des réactions élémentaires qui peuvent retourner le cours d’une bataille.



Attendu pour le 19 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Crimson Desert n'a pas le droit à l'erreur, tant le jeu est attendu par des millions de joueurs.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Crimson Desert : un raptor, un ours et un mécha en moyen de locomotion, un boss battle contre un dragon mécanique aussi" /> <meta itemprop="description" content="Faisant partie des jeux les plus attendus de 2026, Crimson Desert se laisse découvrir à travers deux nouvelles vidéos, postées à l'occasion d'un IGN First."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/crimson-desert/vv/crimson-desert-68f397df84f38.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/crimson-desert-un-raptor-un-ours-et-un-mecha-comme-moyen-de-locomotion-131296.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37221.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/c/r/crimson-desert/vv/crimson-desert-68f397df84f38.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Faisant partie des jeux les plus attendus de 2026, Crimson Desert se laisse découvrir à travers deux nouvelles vidéos, postées à l'occasion d'un IGN First."/><meta itemprop="duration" content="P0H08M59S" />