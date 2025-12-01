Hitman World of Assassination : Eminem est la prochaine cible à abattre dans le jeu

IO Interactive continue d'enrichir le contenu de son Hitman World of Assassination avec une nouvelle vedette qui a donné son accord pour se faire éliminer par l'Agent 47. Il s'agit cette fois-ci du rappeur Eminem, qui devient la nouvelle Cible Fugitive et qui sera disponible gratuitement du 1er au 31 décembre 2025. La mission, intitulée Eminem vs Slim Shady, met en scène Eminem à la fois en tant qu’artiste et sous son alter ego Slim Shady. Fidèle à la dualité de sa carrière, le rappeur confie à l’agent 47 la tâche de régler les comptes avec son autre personnalité. La collaboration avec IO Interactive, supervisée par le directeur créatif Paul Rosenberg, donne naissance à un niveau situé dans un établissement médical à Hokkaido transformé en Popsomp Hills Asylum. Eminem lui-même commente cette expérience avec l'humour et le recul nécessaires : “J’ai essayé de mettre Slim au repos, mais il revient sans cesse. Cette fois, j’ai fait appel à un professionnel pour régler ça une bonne fois pour toutes. Nous avons quelques surprises en réserve pour tout le monde… c’est un combat légendaire.”
Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive, souligne l’importance de cette collaboration : “Travailler avec l’un des artistes les plus emblématiques de l’histoire montre à quel point HITMAN a évolué et jusqu’où nous voulons aller. Cette mission avec Eminem est quelque chose de vraiment spécial et unique, qui ravira à la fois nos joueurs et les fans d’Eminem.” Forcément, en invitant une personnalité du monde de la musique dans Hitman, les développeurs pourraient être taxés de faire du hors-sujet. Mais ne soyons pas si fermés et acceptons les cross-over dans ce monde si riche du divertissement.