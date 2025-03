Hitman World of Assassination est dispo sur PSVR 2, un trailer de lancement

Hitman World of Assassination. Pour les gens qui ont manqué l'actualité du titre, sachez qu'il s'agit d'une relecture des trois premiers jeux Hitman mais en réalité virtuelle. Cela implique évidemment quelques changements en matière de gameplay et notre assassin chauve sera d'ailleurs ambidextre. Il est annoncé

plus de 100 armes différentes à manier à deux mains, ce qui permettra de réaliser des gestes jusqu'alors impossible. On pourra par exemple désactiver une alarme d’une main tout en neutralisant un ennemi de l’autre, ou encore crocheter une serrure tout en se préparant à frapper. Bien sûr, tout a été pensé pour que les manettes Sense du PSVR 2 soient utilisés à bon escient.





Club Hölle à Berlin, le défilé de mode de Paris, ou encore la course automobile de Miami, sachant que la cible Fugitive « L’ambianceur », avec le DJ Dimitri Vegas, est actuellement disponible sur PS VR2 jusqu’au 6 avril. Vous savez tout.





Que les possesseurs de PSVR 2 se réjouissent : un nouveau jeu débarque sur le casque VR de la PS5 et il répond au nom deCôté contenu, on sait aussi que Hitman World of Assassination permettra de retrouver les 22 lieux de la campagne principale, comme le