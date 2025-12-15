JeuxActuJeuxActu.com

Hitman World of Assassination : après Eminem, Milla Jovovich est la prochaine cible à abattre, ce sera en 2026

Les stars et autres vedettes du showbiz se suivent dans Hitman World of Assassination, puisque le studio IO Interactive a annoncé l'arrivée de Milla Jovovich comme prochaine célébrité à intégrer la liste des Cibles Fugitives. L’actrice, montée sur scène lors des Game Awards 2025 avec une énergie communicative, incarnera Lilith Devereux, la future et mystérieuse PDG d’Ether Corporation. La mission associée sera disponible gratuitement dans le monde entier à partir de février 2026 sur toutes les plateformes.

Je suis très heureuse de rejoindre HITMAN World of Assassination ! Avec Lilith, j’incarne un personnage incroyable; elle est dangereuse, ambitieuse et cache un sombre secret. J’ai hâte que les fans de HITMAN découvrent cette nouvelle mission et plongent dans son histoire,” a déclaré Milla Jovovich.

Quant à Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive, il a eu ces mots pour ce nouveau partenariat : Après une mission surréaliste avec Eminem vs. Slim Shady, nous voulions surprendre notre communauté avec une nouvelle collaboration inoubliable. Milla Jovovich apportera une intensité unique à son personnage, et cette mission est remplie de mystère. Je suis sûr que nos fans vont l’apprécier”

Dans cette nouvelle Cible Fugitive, l’Agent 47 doit éliminer Lilith Devereux, dont l’ascension au sommet d’Ether Corporation est marquée par plusieurs décès mystérieux de figures influentes de l’entreprise, dont sa prédécesseure et des scientifiques de premier plan. L’action se déroulera au Domaine Carlisle, dans la région de Dartmoor. Avant la sortie de la mission Lilith Devereux, les joueurs peuvent encore participer à la mission Eminem vs. Slim Shady, disponible gratuitement jusqu’au 31 décembre 2025. Vous êtes prévenus.


Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 décembre 2025
10:38


