Mortal Kombat 2 : une nouvelle bande-annonce calibrée pour les fans du jeu vidéo

Désormais attendu pour le mois de mai prochain, Mortal Kombat 2 se fend d'une nouvelle bande-annonce, la deuxième, et c'est clairement un déluge de fan-service qui a été pensé pour parler directement aux fans. Cette suite semble en effet opérer un vrai changement de rythme par rapport au premier volet, jugé par beaucoup trop sage et pas assez gore. Il multipliait les clins d’œil à la licence sans jamais offrir la brutalité attendue, et s’arrêtait pile au moment où les choses devenaient intéressantes : le tournoi de l’Outre-Monde. Cette suite doit donc corriger le tir et passer à la vitesse supérieure. Le réalisateur Simon McQuoid est de retour et doit cette fois lâcher les chevaux pour donner de l’élan à une trilogie déjà validée par le studio.





Le trailer met clairement en avant Johnny Cage, incarné par Karl Urban, qu’on imagine déjà cabotiner avec ses lunettes de soleil vissées sur le nez. On découvre un acteur has-been en pleine traversée du désert, qui doute de la notion d’héroïsme, avant d’être recruté par Raiden qui a besoin de lui pour sauver la Terre. L’intrigue semble enfin revenir aux fondamentaux de la saga, avec une Kitana qui rappelle que le sort des royaumes se joue désormais en duels lors du tournoi Mortal Kombat, tandis que la menace de Shao Kahn plane lourdement, puisque ce dernier affirme que la Terre lui appartient désormais. Raiden exhorte alors ses champions — Liu Kang, Sonya et les autres — à s’unir pour espérer survivre face à l’Outre-Monde.





L’ambiance respire l’hommage aux jeux vidéo avec une succession de coups spéciaux cultes et de répliques destinées à faire vibrer la fan-base, avec le mythique « Finish him! », le légendaire « Get over here! » de Scorpion, et même le dragon de Liu Kang. On reste malgré tout légèrement frustré car la bande-annonce promet des fatalités et du gore, mais en montre très peu. Sans doute un choix pour éviter la censure sur YouTube, et éviter le Red Band Trailer. On espère que le film final lâchera enfin les douches de sang, les os brisés et les démembrements qui font la signature de la licence. Sortie française prévue en mai 2026.



