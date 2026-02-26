JeuxActuJeuxActu.com

Mortal Kombat 2 : une nouvelle bande-annonce calibrée pour les fans du jeu vidéo

Mortal Kombat 2 : une nouvelle bande-annonce calibrée pour les fans du jeu vidéo

Désormais attendu pour le mois de mai prochain, Mortal Kombat 2 se fend d'une nouvelle bande-annonce, la deuxième, et c'est clairement un déluge de fan-service qui a été pensé pour parler directement aux fans. Cette suite semble en effet opérer un vrai changement de rythme par rapport au premier volet, jugé par beaucoup trop sage et pas assez gore. Il multipliait les clins d’œil à la licence sans jamais offrir la brutalité attendue, et s’arrêtait pile au moment où les choses devenaient intéressantes : le tournoi de l’Outre-Monde. Cette suite doit donc corriger le tir et passer à la vitesse supérieure. Le réalisateur Simon McQuoid est de retour et doit cette fois lâcher les chevaux pour donner de l’élan à une trilogie déjà validée par le studio.

 

Le trailer met clairement en avant Johnny Cage, incarné par Karl Urban, qu’on imagine déjà cabotiner avec ses lunettes de soleil vissées sur le nez. On découvre un acteur has-been en pleine traversée du désert, qui doute de la notion d’héroïsme, avant d’être recruté par Raiden qui a besoin de lui pour sauver la Terre. L’intrigue semble enfin revenir aux fondamentaux de la saga, avec une Kitana qui rappelle que le sort des royaumes se joue désormais en duels lors du tournoi Mortal Kombat, tandis que la menace de Shao Kahn plane lourdement, puisque ce dernier affirme que la Terre lui appartient désormais. Raiden exhorte alors ses champions — Liu Kang, Sonya et les autres — à s’unir pour espérer survivre face à l’Outre-Monde.

L’ambiance respire l’hommage aux jeux vidéo avec une succession de coups spéciaux cultes et de répliques destinées à faire vibrer la fan-base, avec le mythique « Finish him! », le légendaire « Get over here! » de Scorpion, et même le dragon de Liu Kang. On reste malgré tout légèrement frustré car la bande-annonce promet des fatalités et du gore, mais en montre très peu. Sans doute un choix pour éviter la censure sur YouTube, et éviter le Red Band Trailer. On espère que le film final lâchera enfin les douches de sang, les os brisés et les démembrements qui font la signature de la licence. Sortie française prévue en mai 2026.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 26 février 2026
15:48


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Toy Story 5 : la tablette prend le pouvoir et Woody nous dévoile sa calvitie... Disney et Pixar viennent de dévoiler la première bande-annonce officielle de Toy Story 5, et s'il y a bien une chose qui ne nous a pas échappé, c'est l'apparition de la calvitie de Woody. 19/02/2026, 19:02
God of War : la série télé a trouvé son Atreus, il est et il fait très jeune La série God of War en live-action avance concrètement et aujourd'hui, Amazon Prime Video nous annonce avoir enfin trouvé son Atreus. C’est le jeune comédien Callum Vinson qui endossera le rôle du fils de Kratos. 09/02/2026, 16:59

Sophie Turner entre en action : premier aperçu de la nouvelle Lara Croft de 2027 avec sa tenue militaire tactique... 06/02/2026, 15:36
The Last of Us : la Saison 3 pourrait être bien la dernière, HBO donne des détails 02/02/2026, 10:19
God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide 30/01/2026, 09:29
Fallout : la Saison 1 de la série télé est accessible gratuitement sur YouTube 29/01/2026, 14:41


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman
Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Chri Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle
Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui ! Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers