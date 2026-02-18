JeuxActuJeuxActu.com

Cthulhu The Cosmic Abyss met l’investigation au cœur de son gameplay dans ce nouveau trailer.

Cthulhu The Cosmic Abyss met l’investigation au cœur de son gameplay dans ce nouveau trailer.

À l’approche de sa sortie prévue le 16 avril prochain, Cthulhu The Cosmic Abyss s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur l’un des piliers de son gameplay, à savoir l’investigation. On y suit Noah dans la station minière sous-marine Ocean-I, apparemment abandonnée, où chaque découverte met sa santé mentale à rude épreuve face à des horreurs inexplicables. Le trailer nous plonge d'ailleurs dans des couloirs oppressants marqués par des traces de violence et de folie pure : griffures sur les murs, runes peintes avec du sang, matières organiques inconnues ou encore un bras arraché. Autant d’indices qui laissent deviner des événements occultes et violents.



Pour comprendre ce qui s’est passé, Noah peut compter sur KEY, son IA personnelle, capable d'analyser les preuves grâce à la base de données de l’Ancile. Elle peut aussi identifier la composition des matériaux et débloquer de nouvelles fréquences sonar pour repérer des éléments similaires dans l’environnement. Le sonar joue d’ailleurs un rôle central dans le jeu, puisqu'il aide à se repérer dans les zones sombres, et ainsi découvrir des passages dissimulés et suivre des indices précis, comme des traces de sang afin de reconstituer le déroulé d’une attaque. Le jeu repose aussi sur des choix qui influencent à la fois l’histoire et la santé mentale du protagoniste. Suivre la voie la plus directe peut accélérer sa descente dans la folie, tandis qu’une investigation plus approfondie demande patience et réflexion.

 

Cthulhu The Cosmic Abyss arrivera le 16 avril donc, mais une démo publique sera disponible le 23 février sur PC lors du Steam Next Fest. Vous savez tout.

Cthulhu The Cosmic Abyss

Cthulhu The Cosmic Abyss

Cthulhu The Cosmic Abyss


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 18 février 2026
16:46


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Cthulhu The Cosmic Abyss : un jeu d'enquête dans l'univers de Lovecraft, premier trailer... Big Bad Wolf, à l’origine des jeux narratifs à succès The Council et de Vampire : The Masquerade – Swansong, présente aujourd’hui Cthulhu : The Cosmic Abyss, un jeu d’enquêtes et d’aventure inspiré de l’univers de Lovecraft. 06/03/2025, 20:39



Cthulhu The Cosmic Abyss

Jeu : Aventure
Editeur : Nacon
Développeur : Big Bad Wolf
2026
2026
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers