Cthulhu The Cosmic Abyss met l’investigation au cœur de son gameplay dans ce nouveau trailer.

À l’approche de sa sortie prévue le 16 avril prochain, Cthulhu The Cosmic Abyss s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur l’un des piliers de son gameplay, à savoir l’investigation. On y suit Noah dans la station minière sous-marine Ocean-I, apparemment abandonnée, où chaque découverte met sa santé mentale à rude épreuve face à des horreurs inexplicables. Le trailer nous plonge d'ailleurs dans des couloirs oppressants marqués par des traces de violence et de folie pure : griffures sur les murs, runes peintes avec du sang, matières organiques inconnues ou encore un bras arraché. Autant d’indices qui laissent deviner des événements occultes et violents.







Pour comprendre ce qui s’est passé, Noah peut compter sur KEY, son IA personnelle, capable d'analyser les preuves grâce à la base de données de l’Ancile. Elle peut aussi identifier la composition des matériaux et débloquer de nouvelles fréquences sonar pour repérer des éléments similaires dans l’environnement. Le sonar joue d’ailleurs un rôle central dans le jeu, puisqu'il aide à se repérer dans les zones sombres, et ainsi découvrir des passages dissimulés et suivre des indices précis, comme des traces de sang afin de reconstituer le déroulé d’une attaque. Le jeu repose aussi sur des choix qui influencent à la fois l’histoire et la santé mentale du protagoniste. Suivre la voie la plus directe peut accélérer sa descente dans la folie, tandis qu’une investigation plus approfondie demande patience et réflexion.

Cthulhu The Cosmic Abyss arrivera le 16 avril donc, mais une démo publique sera disponible le 23 février sur PC lors du Steam Next Fest. Vous savez tout.











