Cthulhu The Cosmic Abyss : un jeu d'enquête dans l'univers de Lovecraft, premier trailer...

Parmi les jeux de la Nacon Connect de 2015, un certain Cthulhu : The Cosmic Abyss a fait son petit effet. Déjà parce qu'il s'agit d'un jeu qui se déroule dans l'univers de Lovecraft, mais aussi parce que c'est le studio Big Bad Wolf qui est aux commandes, lui qui est derrière des titres comme The Council et de Vampire : The Masquerade – Swansong. En réalité, Cthulhu The Cosmic Abyss est un jeu d’enquêtes et d’aventure inspiré de l’univers de Lovecraft, se jouant en vue subjective. L'histoire va nous faire incarner Noah, un agent d’Ancile, une division secrète d’Interpol spécialisée dans les affaires occultes, et enquête sur la mystérieuse disparition de mineurs au cœur de l’océan Pacifique. Ses recherches le plongeront dans les profondeurs de l'immense prison labyrinthique de R'lyeh, une ancienne cité engloutie où Cthulhu est retenu prisonnier. Le joueur et son compagnon IA nommé Key, devront résoudre des énigmes complexes, faire des choix qui influenceront son destin et tenter de résister à la corruption de l'esprit causée par l'influence de Cthulhu.



Sortie prévue en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.