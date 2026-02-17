Battlefield 6 : la Saison 2 mise sur l’Europe et le gameplay tactique

Electronic Arts et les Battlefield Studios viennent de lancer la Saison 2 de Battlefield 6 et Battlefield REDSEC, avec la promesse de renouveler l’expérience multijoueur en introduisant de nouvelles cartes, de nouveaux modes et des événements à durée limitée, organisés sur trois phases distinctes jusqu’au 17 avril. La première carte, du nom de "Contamination", plonge les joueurs dans une forêt dense ravagée par des armes expérimentales et des bombardements massifs.



La Phase 1, baptisée "Mesures extrêmes", propose un mode inédit centré sur la fumée psychoactive, sachant que ces nuages perturbent les sens des joueurs et imposent une adaptation constante. Le but est de pousser la coopération et la réactivité des escouades indispensables pour survivre.



La Phase 2, intitulée "Crépuscule", est quant à elle programmée pour le 17 mars, se déroulera dans Base de Hagental, qui est une installation militaire plongée dans l’obscurité. Cette phase a pour but de mettre l’accent sur la furtivité et le gameplay tactique, avec des couloirs plongés dans le noir et l’accès à des lunettes de vision nocturne. Elle sera par ailleurs également accompagnée sur REDSEC d’une liste dédiée au mode Survie.





La Phase 3, répondant au doux nom de "Chasse ultime", conclut la saison avec Opération Augure, qui est un mode inspiré des Opérations de Battlefield 1, avec l’implication de plusieurs escouades et des objectifs plus imposants et adaptés.





En plus des cartes et autres modes, la Saison 2 introduit également de nouvelles armes, des véhicules inédits, des gadgets en plus et quelques options de personnalisation supplémentaires, ainsi qu’un nouveau Passe de combat et du contenu en plus dans la boutique. Vous savez tout.



