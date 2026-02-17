JeuxActuJeuxActu.com

Battlefield 6 : la Saison 2 mise sur l’Europe et le gameplay tactique

Battlefield 6 : la Saison 2 mise sur l’Europe et le gameplay tactique

Electronic Arts et les Battlefield Studios viennent de lancer la Saison 2 de Battlefield 6 et Battlefield REDSEC, avec la promesse de renouveler l’expérience multijoueur en introduisant de nouvelles cartes, de nouveaux modes et des événements à durée limitée, organisés sur trois phases distinctes jusqu’au 17 avril. La première carte, du nom de "Contamination", plonge les joueurs dans une forêt dense ravagée par des armes expérimentales et des bombardements massifs.

La Phase 1, baptisée "Mesures extrêmes", propose un mode inédit centré sur la fumée psychoactive, sachant que ces nuages perturbent les sens des joueurs et imposent une adaptation constante. Le but est de pousser la coopération et la réactivité des escouades indispensables pour survivre.

La Phase 2, intitulée "Crépuscule", est quant à elle programmée pour le 17 mars, se déroulera dans Base de Hagental, qui est une installation militaire plongée dans l’obscurité. Cette phase a pour but de mettre l’accent sur la furtivité et le gameplay tactique, avec des couloirs plongés dans le noir et l’accès à des lunettes de vision nocturne. Elle sera par ailleurs également accompagnée sur REDSEC d’une liste dédiée au mode Survie.

La Phase 3, répondant au doux nom de "Chasse ultime", conclut la saison avec Opération Augure, qui est un mode inspiré des Opérations de Battlefield 1, avec l’implication de plusieurs escouades et des objectifs plus imposants et adaptés.

En plus des cartes et autres modes, la Saison 2 introduit également de nouvelles armes, des véhicules inédits, des gadgets en plus et quelques options de personnalisation supplémentaires, ainsi qu’un nouveau Passe de combat et du contenu en plus dans la boutique. Vous savez tout.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 17 février 2026
19:28


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Vince Zampella est mort dans un accident de la route, il était le créateur de Call of Duty, Titanfall, Apex Legends Vince Zampella, figure emblématique du FPS militaire (on lui doit Call of Duty, Titanfall, Apex Legends et la relance de Battlefield avec le sixième épisode), est mort dans un accident de la route ce dimanche après-midi. 22/12/2025, 22:00
Battlefield 6 RedSec : le mode Battle Royale est lancé en free-to-play, Tom Cruise dans le trailer ? Puisque Battlefield 6 est un succès phénoménal (7 millions de ventes en 3 jours), il est temps pour Electronic Arts de dérouler la suite des événements et de nous annoncer l'arrivée de Battlefield REDSEC. 28/10/2025, 18:55

Battlefield 6 : EA annonce la Saison 1 et le contenu qui va avec 22/10/2025, 18:22
Battlefield 6 : c'est 7 millions de ventes en 5 jours, la concurrence peut trembler des genoux 15/10/2025, 16:41
Battlefield 6 : un lancement explosif sur Steam, le record est battu ! 11/10/2025, 09:08
Test Battlefield 6 : On a testé le solo et le multi, le retour du grand Battlefield ? 09/10/2025, 17:00


Battlefield 6

Jeu : FPS
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Criterion Games
10 Oct 2026
10 Oct 2026
10 Oct 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Battlefield 6 se moque ouvertement de Call of Duty, et c'est drôle
Battlefield 6 : la campagne solo lâche son gros trailer, l'armée américaine sort Battlefield 6 : la campagne solo lâche son gros trailer, l'armée américaine sort ses muscles
Battlefield 6 : pas de Ray-Tracing, le jeu moins beau ? Electronic Arts se justi Battlefield 6 : pas de Ray-Tracing, le jeu moins beau ? Electronic Arts se justifie
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers