Après le lancement colossal de Battlefield 6 et ce come-back presque inattendu, Electronic Arts a décidé de ne pas attendre plus longtemps pour annoncer tout le contenu de la Saison 1 qui se prépare d'ores et déjà. La saison s’ouvrira en effet le 28 octobre prochain et se déroulera en trois actes, pensés pour maintenir l’intensité tout en renouvelant les sensations. Dès la première phase, baptisée Opérations rebelles, on est plongé dans la nouvelle carte Plaine de l’or noir et dans un mode 4v4 baptisé 'Point d’attaque', qui promet des escarmouches tendues où chaque mouvement compte. Le calendrier ne s’arrête pas là : le 18 novembre 2025, Résistance californienne installe la guerre dans les rues d’une banlieue sud-californienne nommée Eastwood, avec le mode Sabotage où l’objectif n’est pas seulement survivre mais anéantir le plus de sites possible avant la fin du round.
Enfin, le 9 décembre, Offensive hivernale apportera un froid mordant sur Empire State, changeant l’atmosphère et les dynamiques de tir en faveur d’un gameplay plus oppressant et plus stratégique. Le format est classique mais maîtrisé : des cartes, des modes, des armes et des ajustements livrés à intervalles réguliers, compatibles sur toutes les plateformes. EA et DICE réaffirment leur engagement pour le fair-play en assurant que toutes les fonctionnalités impactant le gameplay seront gratuites ou déblocables, ce qui, dans le contexte actuel des live services, n’est pas une promesse anodine. Et quand on voit la bande annonce, difficile de ne pas être hypé.
Battlefield 6 : EA annonce la Saison 1 et le contenu qui va avec
Battlefield 6
