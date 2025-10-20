Metal Gear Solid Delta Snake Eater : le multi en ligne 'Fix Hunt' se prépare

Puisque Metal Gear Solid Delta Snake Eater est un succès, il est temps de Konami d'embrayer sur la suite, et elle va prendre forme sous le mode multijoueur, baptisé "Fox Hunt", qui sera intégré via une mise à jour gratuite le 30 octobre. C'est d'ailleurs en plein Tokyo Game Show 2025, dans le cadre de son événement Metal Gear – Production Hotline, que le mode a été révélé, et qui va permettra au jeu de prendre une autre tournure. En fait, Fox Hunt se veut un test d’infiltration et de stratégie, où chaque joueur doit exploiter l’environnement pour survivre. Vos armes et votre équipement ne seront pas donnés : il faudra les récupérer sur le terrain, ce qui transforme chaque partie en une course à l’optimisation et à la prudence.







Deux types de modes de jeu seront proposés. Le premier, 'Capture et Survie', met au centre un objectif étonnamment tactique : des grenouilles Kerotan à capturer. Leur nombre diminue au fil du temps, forçant les joueurs à s’affronter et à utiliser leur sens de la furtivité pour s’emparer des dernières cibles. Le second mode, 'Survie et Intrusion', met les joueurs sous pression dans des zones de contrôle qui se rétrécissent progressivement. Chaque phase devient un exercice de positionnement et de discrétion, où un mouvement mal calculé peut vous exposer aux autres joueurs. Pour s’en sortir, il faudra combiner astucieusement AT-CAMO, qui adapte instantanément votre camouflage à l’environnement, et Naked Sense, un sixième sens permettant de détecter ennemis et objets proches. Chaque décision compte : foncer tête baissée est rarement la meilleure option, et savoir quand se cacher ou attaquer peut faire toute la différence.



Est-ce que les joueurs seront au rendez-vous pour ce multi ? Rendez-vous le 30 octobre pour en avoir le coeur net.



















