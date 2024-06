Metal Gear Solid Delta : le remake de Konami montre du gameplay qui donne envie

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater conservera l'aspect blessures que leu d'origine avait implémenté, avec une conversation des dégâts reçus par Snake, ce qui signifie qu'on verra notre soldat conserver ses blessures et voir des cicatrices apparaître au fil de l'aventure.



travaillé sur de précédents titres de la licence Metal Gear. Il faut aussi savoir que ce studio s'est ausi spécialisé sur les remasters et autres remake, en travaillant





sur Dark Souls Remastered et Uncharted 4.

Quelques jours à peine après son showcase dédié à Silent Hill 2 Remake où le jeu a davantage divisé qu'il n'a rassemblé, Konami était de retour lors de la conférence Microsoft pour le Summer Game Fest, le triste remplaçant de l'E3. L'occasion de dévoiler une nouvelle vidéo, dans laquelle quelques séquences de gameplay inédites ont rassuré les joueurs. Certes le faciès de Snake est sujet à débat, certains le trouvant plus lisse, moins charismatique, mais le gameplay a permis cependant d'être rassuré. Les possibilités de notre agent semblent plus nombreuses, avec des mouvements plus amples, plus souples aussi et des techniques plus farfelues comme le camouflage crocodile qui permet de berner la faune hostile. On apprécie aussi ce moment où Snake est recouvert entièrement de boue, ce qui lui permet d'être invisible au yeux des ennemis, rappelant notre Schwarzegger face au Predator. Mais le jeu promet aussi des séquences plus épiques et plus action aussi, avec un Snake qui n'hésitera pas à sortir le bazooka face à des hélicoptères armées jusqu'aux dents, des séquences plus en mode rail shooter, et des scènes qui rappellent aussi que Snake n'est finalement pas bien loin d'un John Rambo.On a aussi appris que ceAu niveau de contrôles, Konami a prévu une jouabilité plus intuitive par rapport au titre d'origine (et heureusement, il en avait besoin) et rappelle que le jeu a été développé sous Unreal Engine 5, ce qui explique aussi la belle qualité des graphismes. L'occasion de préciser une fois encore que c'est Konami qui développe le jeu en interne, avec des anciens membres de la teamde Kojima qui n'ont pas fui avec le game designer en 2015, sachant que cette équipe est épaulée par le studio Virtuos, connu pour avoir



Enfin, sachez que David Hayter a été casté pour reprendre son travail d'origine, lui qui avait été écarté par Kojima pour Metal Gear Solid V au profit de Kiefer Sutherland, et qui avait valu quelques incompréhensions de la part du comédien en question, mais aussi du public. On ne sait pas vraiment quelles sont les raisons de ce divorce, mais une chose est sûre, Hideo Kojima et David Hayter ne sont plus vraiment amis dans la vie. Des choses qui arrivent...