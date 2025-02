Metal Gear Solid Delta Snake Eater : le PS Store fait fuiter un trailer et la date de sortie

Des boulettes, le PlayStation Store en a fait un nombre de fois incalculable et il faut de récidiver. La victime ? Metal Gear Solid Delta Snake Eater, le remake du jeu de Hideo Kojima, qui vient de trouver sa date de sortie, et ce sera le 28 août prochain, juste avant la rentrée des classes. Il ne s'agit pas seulement d'une date qui a été updatée par erreur, c'est tout simplement un trailer tout entier qui s'est retrouvé accessible aux yeux du monde entier. Et forcément, avec Internet, ça ne traîne pas. C'est l'occasion d'avoir un bel aperçu des différents boss qu'on pourra affronter et que les fans de la série reconnaîtront sans problème : The Pain, The End, The Fury, The Boss, ils seront tous là. On aura même droit au mini-jeu Ape Escape où Snake devait capturer les singes rigolards de la PlayStation.