Metal Gear Solid 3 Remake : il a enfin été officialisé avec un trailer qui fait débat

Cela fait plusieurs années maintenant que la rumeur d'un remake de Metal Gear Solid 3 court sur Internet et c'est ce soir, lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023 que son existence a été officialisée. Baptisé METAL GEAR SOLID Δ : SNAKE EATER, le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. On ne sait pas quelle est l'identité du studio qui s'occupe de ce remake, mais il se dit que l'éditeur japonais aurait peut-être fait appel à un studio chinois pour se charger de remettre au goût du jour ce qui est sans doute considérer comme le meilleur épisode de la saga. Evidemment, en attendant d'en avoir le coeur net, on peut débattre sur la qualité de ce premier trailer, truffé certes de références, mais à l'exécution discutable. Nul doute que Kojima aurait fait différemment, mais difficile de ne pas sortir déçu de cette bande annonce qui manque clairement d'impact, surtout pour un reveal aussi important. La date de sortie n'a pas été évoquée, mais en revanche, on sait que le remake comprendra les voix, le scénario et les mécaniques de de survie bien connues des joueurs, ce qui signifie que David Hayter sera donc de retour dans son rôle iconique, lui qui avait été remplacé dans les derniers épisodes. Dans le même temps, Konami a aussi annoncé une version remasterisée des trois premiers épisodes de la série, même du 3, qui arrivera sous la forme d'une compilation qui sortira cet automne 2023. Son nom ? METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1.





Le Vol. 1 de la collection contiendra la genèse de la série METAL GEAR en une seule compilation :

• Metal Gear Solid

• Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

• Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)