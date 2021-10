Konami aurait lancé la production d'un remake de Metal Gear Solid 3 et le reboot de Castlevania

Alors que Konami est sous le feu des mosqueries depuis que Internet se partage massivement les photos des visages cabossés des joueurs de efootball (PES 2022), on apprend par le biais du site VGC que l'éditeur japonais a entrepris des dispositions pour revenir dans le jeu vidéo, secteur qu'il a un peu délaissé depuis quelques années. Selon le site américain, Konami aurait lancé la production d'un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, considéré pour beaucoup comme étant le meilleur épisode de la saga. L'éditeur japonais aurait mandaté un studio externe chinois de s'occuper de restaurer le jeu, tandis qu'une autre licence maison va elle aussi bénéficier d'un nouveau traitement. Cette franchise, c'est Castlevania, qui semble à nouveau intéresser l'éditeur qui voudrait un reboot complet de la série et réimaginé le jeu. Là encore, le processus de développement n'en serait qu'à ses balbutiements. VGC n'en reste pas là et revient sur cette grande rumeur qui annonce le retour de Silent Hill, avec un épisode développé par un studio japonais de renom. Evidemment, avec tout le bazar généré par la communication foireuse d'Abandoned, on ne sait plus trop où donner de la tête, mais il semblerait que chez Konami, on veuille refaire du jeu vidéo. Ce qui est déjà une belle avancée.