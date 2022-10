Metal Gear Solid 3 Remake : le retour de la rumeur, un gros indice fait tiquer les fans

En août dernier, l'insider Dusk Golem - réputé pour ses informations fiables concernant les survival horror - croyait savoir que Konami allait profiter du Tokyo Game Show 2022 pour officialiser des remasters de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater mais il n'en fut rien.



Zhiyang Li (un ancien du studio Virtuos) indique toujours que le bonhomme a travaillé sur le remake d'un jeu d'action-aventure d'envergure AAA sans que l'on ne sache de quoi il s'agit précisément.

Si Konami est actuellement à l'oeuvre pour faire revenir Silent Hill sur le devant de la scène vidéoludique, il n'est pas impossible que l'éditeur japonais ambitionne de ressusciter d'anciennes gloires qui ont construit sa légende. D'ailleurs, il y a plus d'un an maintenant , certaines rumeurs indiquaient que la maison planchait sur un reboot de Castlevania, mais aussi et surtout sur un remake du légendaire Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Concernant ce dernier, les bruits de couloir laissaient entendre que son développement avait été confié à Virtuos, et qu'avant sa sortie, des versions remasterisées d'autres épisodes étaient dans les tuyaux.Récemment, le studio basé à Singapour a mis en ligne une vidéo intitulée "Une journée chez Virtuos Montréal" visant à attirer de nouveaux talents. Rien de bien fou a priori, jusqu'à l'intervention de Louis-Alex Boismenu (à 1:14) qui explique son rôle en tant que concept artist. En bas à droite de l'écran, on aperçoit alors l'artbook The Art of Metal Gear Solid. Forcément, les fans ont immédiatement fait le rapprochement avec les rumeurs de 2021. Par ailleurs, n'oublions pas que la page LinkedIn de