Dragon Ball FighterZ : le jeu ressuscité avec l'arrivée de Goku Super Saiyan 4 version Daima

Après trois ans de silence et des versions PS5 et Xbox Series plutôt discrètes, Dragon Ball FighterZ revient sur le devant de la scène avec un nouveau personnage : Goku Super Saiyan 4 issu de l'arc Dragon Ball Daima. C'est en plein EVO France 2025 que Bandai Namco Entertainment a ressucité son jeu, puisque le dernier personnage DLC ajouté remonte à la version alternative de C-21 en février 2022. Un trailer a été dévoilé en même temps, mais pas de gameplay pour le moment, il va falloir être patient. A noter qu'une première version de Goku Super Saiyan 4 existe déjà dans le jeu, puisqu'elle apparaît uniquement lors de la technique ultime de Goku (GT), mais n’est pas jouable. Il y a cependant une différence visuelle : la version GT a des cheveux noirs et un pantalon jaune vif, tandis que la version Daima sera complètement rouge. On attend donc de voir la suite.


le lundi 13 octobre 2025
