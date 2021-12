Dragon Ball FighterZ : encore un nouveau perso, il s'agit d'Android 21 mais avec un costume inédit

On pensait en avoir fini avec Dragon Ball FighterZ sorti en 2018, mais le succès énorme (8 millions de copies vendues dans le monde) ont poussé Bandai Namco Entertainment et Arc System Works à enrichir son contenu sur le long terme. A tel point qu'à l'aube de 2022, nous venons d'apprendre l'arrivée d'un nouveau personnage dans le roster. Il s'agit en réalité d'une version alternative de Android 21, qui va apparaître avec sa tenue de scientifique de laboratoire. Lunettes, blouse blanche et coiffure impeccable, notre robot viendra gonfler le nombre de personnages dans quelques semaines. Quand et à quel prix ? Pour le moment, personne ne sait...