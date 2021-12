Dragon Ball Games Battle Hour 2022 : le trailer détaille toutes les nouveautés cette année

Franchise juteuse et lucrative, la série Dragon Ball continue de s'installer dans le paysage du jeu vidéo et en 2022, on devrait retrouver pas mal de nouveautés autour de Son Goku, Vegeta et de ses amis et ennemis. Histoire d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend dans les prochains mois, Bandai Namco Entertainment a donné rendez-vous à sa communauté autour d'un événement qui se déroulera en ligne et en direct les 18 et 19 février 2022. Il s'agit ni plus ni moins que du Dragon Ball Battle Hour 2022 qui fait suite au live de 12 heures qui avait été organisé cette année pour découvrir ce qu'il y a de plus croustillant autour de Dragon Ball, qu'il s'agisse de jeu vidéon, d'animé, de manga ou bien encore de figurines à collectionner. Parmi les jeux qui seront représentés, Drabon Ball FighterZ propose son Championnat du Monde avec le sacre du joueur n°1 parmi les vainqueurs des finales régionales. Il s'agira d'un tournoi mettant en avant les joueurs les mieux classés d’Europe, du Japon et des Etats-Unis.







Pour les joueurs de Dragon Ball Super Card Game (et dieu sait qu'il y en a), il y aura un match entre le vainqueur du "World Championship 2021" et le gagnant du précédent Dragon Ball Games Battle Hour de l'an passé. Du côté de Super Dragon Ball Heroes, un événement spécial opposera 6 joueurs du Japon, séparés en deux équipes pour des batailles 3v3, tandis qu'on aura aussi un programmé inédit pour Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z Dokkan Battle, mais qui n'a pas été détaillé. Mais ce n'est pas tout, Bandai Namco Entertainment en profitera pour donner de nouveaux détails autour de Dragon Ball : The Breakers, le jeu au gameplay asymétrique qui reprend les mécaniques de jeu de Dead by Daylight. Quant aux collectionneurs de belles figurines, des ateliers seront organisés pour montrer comment prendre les meilleurs photos de leurs statuettes issus des gammes "Dragon Stars Series" et "S.H.Figuarts". Enfin, il y aura également de la cuisine avec la présence d'un chef de la gastronomie chinoise qui montera sur scène pour recréer des plats de Dragon Ball Kakarot.



Le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 se tiendra les 19 et 20 février 2022. L’événement aura lieu en Europe le 19 février 2022 de 1h00 à 6h00 du matin et à partir de 18h00 et jusqu’à 2h00 du matin le 20 février.