La série Naruto Ultimate Ninja Storm de retour ? Bandai Namco a laissé filer des indices...

Bandai Namco Entertainment est-il en train de faire revenir la licence Naruto Ultimate Ninja Storm sur le devant de la scène ? Si l'on en croit la dernière manoeuvre de l'éditeur japonais, il semblerait que oui, puisque le nom "Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS" a été enregistré tout récemment. De quoi faire bondir les fans du ninja de Konoha qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis le dernier épisode qui remonte à 2016. Certes, les joueurs peuvent s'amuser avec Naruto to Boruto Shinobi Striker, mais la qualité très médiocre du titre a de quoi repousser les joueurs qui ont plutôt bon goût. Reste à savoir si ce "Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS" sera bien un nouvel épisode et non un spin-off, en espérant également que le studio CyberConnect2 est bien aux commandes de ce projet. En attendant, on peut se remémorer notre test de "Naruto Ultimate Ninja Storm 4" qui était reparti avec un joli 18/20