Naruto Ninja Storm 4 Road to Boruto : ça y est, on sait quand le jeu sortira sur Switch en Europe

es costumes de l'arc Boruto sont également compris dans le pack. Momoshiki et Kinshiki. D

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 : Road to Boruto sur Nintendo Switch. En effet, l'éditeur vient tout juste d'annoncer que le jeu sortira chez nous le 24 avril 2020, soit un jour après le Japon. On en profite pour rappeler que cette version aura elle aussi droit au DLC" Next Generations" grâce auquel il sera possible d'incarner