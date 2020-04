Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto débarque sur Switch, le trailer de lancement

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 : Road to Boruto fait enfin son entrée sur Nintendo Switch. Le jeu est en effet disponible depuis quelques jours, le 24 avril très précisément, et va permettre aux possesseurs de la console hybride de Nintendo de profiter du dernier jeu de baston développé par le studio CyberConnect2. Evidemment, pour combler un tel décalage avec les autres machines, les développeurs ont intégré tous les bonus disponibles qui sont sortis en DLC, avec notamment des persos supplémentaires (Kinshiki Otsutsuki et Momoshiki Otsutsuki), un mode Histoire complet issu des aventures de Boruto, un DLC qui reste payant pour les autres. Pour célébrer tout cela dans la joie, la bonne humeur et le dattebayo, regardons ce trailer de lancement explosif !





Sorti sur PC, PS4 et Xbox One en février 2017,