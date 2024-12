Naruto Ultimate Ninja Storm : c'est 30 millions de jeux vendus, Masashi Kishimoto sort un dessin exclusif

Bien que la série soit aujourd'hui au point mort, Bandai Namco Entertainment a quand même pris le temps d'annoncer qu'elle a dépassé le seuil des 30 millions de copies vendues depuis son existence, toutes consoles et tous jeux confondus. Un chiffre impressionnant qui prouve que la formule a su fidéliser les joueurs, malgré des épisodes qui n'ont fait que rajouter des personnages et recycler un gamelay qui a toujours eu du mal à évoluer. En revanche, côté mise en scène et fidélité de l'animé, on n'a clairement pas fait mieux, hormis peut-être le récent Dragon Ball Sparking Zero. Histoire de fêter ça en bonne et due forme, le compte Twitter officiel des jeux Naruto a publié un joli visuel, tandis que Masashi Kishimoto, le créateur du manga Naruto, s'est pris la peine de réaliser un dessin à cette occasion. Bien sûr, on aurait adoré connaître le détail des ventes pour chaque épisode, mais visiblement, Bandai Namco Entertainment n'a pas envie de nous révéler les chiffres exacts.