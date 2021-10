Bandai Namco change de logo et fait beaucoup réagir les internautes

J'ai tout de suite pensé à ça en voyant le logo. Et je fait que les 3 premières lettres de l'éditeur sont BAN ça aide pas! pic.twitter.com/Vpx79bLNrb — Rob DE FREITAS (@rob_defreitas) 1 octobre 2021

C'est en ce vendredi 1er octobre que l'entité Bandai Namco Entertainment a décidé de dévoiler son nouveau logo, qui prendra effet à partir de la prochaine année fiscale, soit après avril 2022. Il faut dire que cela faisait 16 ans que la firme japonaise n'avait pas changé d'identité visuelle, depuis la fusion entre les sociétés Bandai et Namco en septembre 2005. Il était donc grand temps pour l'entreprise japonaise de regarder vers l'avenir et d'abandonner le logo fusion (les deux couleurs qui se chevauchent) pour une bulle de manga (qu'on appelle fukidashi d'ailleurs) qui représente la pluralité de ses assets culturels (manga, jeux vidéo, animation). Plusieurs versions de ce nouveau logo ont d'ailleurs été présentées : étalé sur la longueur, plus ramassé avec un format carré, avec ou sans la catchline "Fun for All into the Future", ce logo saura s'adapter selon la communication. Ce changement a d'ailleurs fait énormément réagir les internautes qui semblent être assez partagés sur le design, jugé trop simpliste et qui rappelle des logos de banque déjà existantes... Et vous, qu'en pensez-vous ?