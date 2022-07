Bandai Namco ACES : un nouveau studio japonais pour faire des jeux haut de gamme

Si Bandai Namco Entertainment a fait appel à de nombreuses reprises au studio ILCA (qui signifie I Love Computer Art), devenu un brin populaire internationalement depuis qu'on a appris qu'il s'occupait des remakes de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, l'éditeur japonais a décidé d'aller plus loin dans son partenariat avec ce dernier, en fondant Bandai Namco Aces, une nouvelle entité chargée de développer des jeux haut de gamme. L'idée est en effet d'exploiter le savoir-faire d'ILCA pour proposer des jeux de qualité supérieure en faisant appel à des technologies de pointe. Le premier jeu qui va d'ailleurs bénéficier de tout cela n'est autre que le prochain Ace Combat, puisqu'il a été annoncé que c'est ILCA qui se charge du développement. Basé à Tokyo dans le quartier de Shinjuku, Bandai Namco Aces compte aujourd'hui 350 employés et devrait augmenter sa capacité dans les mois à venir.





Bandai Namco Aces

Shinjuku Sanko-cho Building, 5-15-5, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Takuya Iwasaki, President and CEO

Kazutoki Kono, Executive Vice President

Jun Ikeda, Director

Shinya Sorimachi, Director

Masatoshi Furubayashi, Director

Toshifumi Odaka, Auditor

Capital : 10 million de yens (ratio investissement : Bandai Namco Entertainment 51%, ILCA 49%)