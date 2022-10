Bandai Namco rachète une partie de Limbic Entertainment, les développeurs de Park Beyond

Dans un monde où les exclus sont de plus en plus importantes, au point de devenir le nerf de la guerre, les rachats se multiplient dans le petit monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est Bandai Namco Entertainment qui y va de son petit communiqué de presse pour annoncer être devenu l'actionnaire majoritaire du studio Limbic Entertainment. Entreprise allemande connue pour ses jeux de gestion, on luit doit la série des Might and Magic Heroes entre 2011 et 2015, mais aussi Tropico 6 sorti en 2019. Actuellement, le studio allemand travaille sur Park Beyond, un jeu de gestion de parc d'attractions qu'on a d'ailleurs pu découvrir il y a quelques jours à peine en plein Europa Park. Cet accord s’inscrit dans la stratégie de contenu de Bandai Namco Europe qui souhaite développer significativement ses activités en dehors du Japon. L'occasion pour Arnaud Muller, CEO de Bandai Namco Europe, de prendre la parole et expliquer un peu plus cette manoeuvre.

Cet investissement est bien plus qu’une décision stratégique pour Bandai Namco. Avec Stephan Winter, Alexander Frey et leurs équipes, nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour les jeux. Depuis 3 ans, nous travaillons ensemble à la création de nouvelles IP. Le premier jeu Park Beyond sortira en 2023, mais il y a beaucoup plus à venir. Cet investissement n’est que la continuité de notre relation existante, et nous aiderons Limbic à devenir la nouvelle référence dans les jeux de stratégie et de simulation.





Fondé en 2002 par Stephan Winter et Alexander Frey, Limbic Entertainment est basé à Langen, en Allemagne, et comporte à ce jour 90 employés, qui travaillent sur plusieurs jeux qui n'ont pas encore été annoncés. Pour Limbic Entertainment, ce rachat partiel va permettre au studio de profiter de l'aide financière de l'éditeur, mais aussi de son expertise en termes de back-office, d’édition et de distribution.