The Dark Pictures : 5 nouveaux épisodes de prévu, les noms et les logos ont fuité

Il semblerait que le studio Supermassive Games n'en ait pas fini avec la série des Dark Pictures. Après les épisodes Man of Medan, Little Hope et House of Ashes, d'autres chapitres sont en cours de développement, puisque 5 propriétés intellectuelles viennent d'être déposées au 31 janvier 2022 , logos à l'appui. On imagine que ces chapitres seront là pour égayer une Saison 2 pas forcément attendue, compte-tenu de la qualité en dent de scie des premiers épisodes. Toujours est-il que si on se fie aux différents logos, on constate des indices qui pourrait nous faire croire que les ambiances seront radicalement différentes. Entre The Craven Man qui dévoile une créature étrange, Intercession qui met en avant une croix et fait référence à une ambiance médiévale, Directive 8020 qui permet de parfaitement distinguer une lune, Winterfold et son côté glacial et O Death qui renvoie à la mort, il y a de quoi satisfaire plusieurs publics. Il n'y a plus qu'à attendre une annonce officielle, sans doute du côté de Bandai Namco Entertainment, qui était l'éditeur sur les premiers épisodes.