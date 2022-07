Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) se fait racheter par Nordisk Games

Pete Samuels y voyant un moyen d'accentuer la croissance du studio.



Nordisk Games n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il possède déjà Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause, Contraband), 40 % des actions de MercurySteam (Castlevania : Lords of Shadow, Metroid : Samus Returns, Metroid Dread), 57 % des parts de Star Stable Entertainment (Star Stable Online), ou encore 43 % des parts de Flashbulb Games (Trailmakers).





Désormais incontournable lorsqu'il s'agit d'expériences narratives mâtinées d'horreur, Supermassive Games appartient dorénavant totalement à Nordisk Games. Pour mémoire, depuis l'année dernière, le groupe danois possédait 30 % des parts du studio derrière Until Dawn, The Dark Pictures, The Quarry, The Inpatient, ou encore Killzone HD. Sans doute convaincus par les dernières productions de la maison, le président Mikkel Weider et ses équipes ont donc décidé de s'offrir la totalité de l'entreprise pour un montant qui n'a pas filtré. Du côté de Supermassive Games, on se rejouit naturellement de cette nouvelle étape, le président et fondateur