PS5 : Supermassive (Until Dawn, Man of Medan) étudie déjà comment exploiter la DualSense

Pete Samuels s'est ainsi exprimé sur la nouvelle manette de Sony et celle-ci semble drôlement intéresser l'équipe américaine

C'est évidemment très excitant pour nous. Nous avons acquis une certaine expérience avec Until Dawn mais aussi avec la VR en y travaillant pendant des années : nous avons même utilisé la reconnaissance vocale pour l'un de nos titres. Donc bien sûr, nous sommes enjoués car nous aimons la nouveauté et essayer des choses inédites.

La DualSense et ses nouvelles fonctionnalités pour le moins captivantes n'ont pas manqué de faire réagir le web. Que ce soit avec ses vibrations haptiques ou ses gâchettes adaptatives, sans oublier son tapis tactile intriguant et des micros isolateurs de son , la petite sœur de la DualShock 4 semble soulever l'attention de Supermassive Games, studio auteur d'Until Dawn, de Man of Medan et actuellement en plein travail sur Little Hope Dans un entretien accordé à Game Reactor, le PDG de la firme

D'ailleurs, Supermassive Games semble déjà préparer un plan pour un futur titre PS5

Vous parliez de la manette de la PS5 et de ses fonctionnalités : justement, nous discutons depuis un moment déjà de la façon dont nous allons l'utiliser.



Voilà qui éveille toute notre curiosité. Man of Medan utilisait déjà quelques features intéressantes comme un multijoueur en local ou en ligne ; une petite nouveauté dans le milieu des jeux narratifs qui sera d'ailleurs de retour dans Little Hope, prochain volet de leur saga The Dark Pictures. Peut-être que le troisième opus fera usage des spécificités de la DualSense, donc.