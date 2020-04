PS5 : la manette DualSense disposerait de trois micros pour isoler la voix

En attendant que Sony dévoile plus en détails les technologies imbriquées dans sa DualSense, nouvelle manette destinée à la PS5 annoncée cette semaine , plusieurs brevets déposés en février et rendus publics cette semaine nous mettent la puce à l'oreille : le premier d'entre eux dévoile un pavé tactile capable d'afficher des images tandis que le deuxième s'attarde sur le microphone intégré au fameux pad bicolore.Et à vrai dire, il n'y aurait pas qu'un seul microphone... mais trois ! Le but ? "Déterminer l'emplacement d'une source sonore" pour ne capter qu'elle et qu'elle seule et fournir un rendu optimal : en d'autres termes, la descendante de la DualShock 4 serait capable d'isoler la voix de son utilisateur même si des bruits ambiants l'entourent.Le brevet indique aussi que si plusieurs joueurs sont présents dans la même pièce, "les données audio capturées à partir des différentes manettes peuvent être combinées et analysées ainsi que leur emplacement et leur orientation" : la captation sonore serait alors d'autant plus précise et le résultat sacrément efficace.Voilà des informations qui pourraient bien changer la donne en terme d'accessibilité multijoueur : bien sûr, tâchons de rappeler qu'une prise jack sera intégrée sur l'objet afin de brancher son propre dispositif si souhaité. La DualSense dispose visiblement de quelques secrets bien gardés...