PS5 : Sony dévoile la manette en plein confinement, voici la DualSense !

Alors que le petit monde du jeu vidéo se préparait au nouveau Inside Xbox de Microsoft, Sony Interactive Entertainment a décidé de lui voler la vedette en dévoilant le design de la manette de sa future PS5, une heure avant le coup d'envoi de l'événement du géant américain. Confinement ou pas, les constructeurs n'ont visiblement pas le temps de chômer. C'est donc par le biais d'un article sur le PlayStation Blog que Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment a donc levé le voile sur le look très futuriste de cette DualSense, qui marque la rupture avec la gamme DualShock qui avait accompagné la PlayStation depuis sa première génération.Il faut dire qu'avec sa technologie haptique embarquée et ses gâchettes adaptatives, la nouvelle manette souhaite marquer la différence, et ce changement se doit visiblement d'être visuel, contrairement à Microsoft qui a opté pour la même manette Xbox One pour sa prochaine génération. Du côté de cette DualSense, on note pour commencer le choix d'opter pour un double coloris, noir et blanc, auquel on peut distinguer un joli liseré bleu qui était déjà la marque de fabrique de la PS4, et qui semble être le remplaçant de la barre lumineuse qu'on ne voyait de toutes les façons jamais, compte-tenu de sa position sur la manette.Autre détail qui a son importance en termes de design, Sony a abandonné les différentes couleurs qui représentent les symboles PlayStation attribuées aux boutons. Pour cette génération, les touches seront toutes du même coloris. Niveau taille, la manette semble en effet plus grande et plus épaisse que la DualShock 4, comme l'avaient laissé entendre les brevets qui avaient été déposées il y a quelques mois . Toutefois, si le changement d'apparence est acté, on retrouve en revanche de nombreuses similitudes avec la DualShock 4. Le pavé tactile est toujours présent, mais semble cependant s'être élargi. La croix directionnelle propre à la marque PlayStation n'a pas changé, tout comme les gâchettes, tandis que le logo PlayStation n'est plus englobé et devient une touche cliquable directement. On observe autrement qu'une touche supplémentaire est apparue sous le logo PlayStation.On note en revanche l'abandon du bouton Share, du moins son appellation, puisqu'il se nomme désormais "Create" et Sony a promis d'expliquer ses fonctionnalités dans une prochaine prise de parole. Evidemment, Sony Interactive Entertainment préfère garder d'autres cartouches à dégainer, notamment le design final de sa PS5 qui se fait désirer ; mais avec le design de cette DualSense, on peut d'ores et déjà se faire une idée du look qu'arborera la machine. Si le design semble divisier les joueurs, il ne laisse en revanche pas indifférent, et c'est là l'essentiel.