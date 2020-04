PS5 : la manette DualSense disposera bien d'une prise jack, la bonne nouvelle !

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4 — Toshimasa Aoki (@toshimasa_aoki) 8 avril 2020

Il y a un peu plus de 24h, Sony Interactive Entertainment faisait sensation en révélant le design de la DuelSense, la manette de sa future PS5, au nez et à la barbe de Microsoft qui lançait 1h plus tard son Inside Xbox. Un reveal qui s'est fait par le biais d'un post sur le PlayStation Blog et qui nous permettait d'avoir un meilleur aperçu de ce que l'on aura entre les mains dans quelques mois. Ces premiers clichés (pas de vidéo encore) nous permettent de constater les changements visuels, mais aussi quelques unes de ses prochaines fonctionnalités. On sait par exemple que le bouton "Share" a été remplacé par la touche "Create" qui nous révèlera ses secrets dans quelques semaines.On a aussi pu observer une taille plus imposante de la manette, mais aussi l'introduction du bouton "Mute" placé sous le logo PlayStation et qui permettra de couper le son puisqu'on pourra communiquer avec le controller, ce dernier étant équipé d'un micro et d'un haut-parleur intégré. Toutefois, une question qui est remontée à plusieurs reprises sur les forums a été de savoir si la DualSense serait toujours équipée de la prise jack, désormais persona non grata sur les smartphones d'aujourd'hui. Et bien bonne nouvelle pour les joueurs conservateurs (et ils ont raison), la fameuse prise jack sera toujours d'actualité sur la manette PS5. Une nouvelle réjouissante qui nous rassure sur le fait qu'on pourra encore brancher nos casques gaming, ou n'importe quel autre d'ailleurs, sur la DualSense. Elle a vraiment tout pour plaire... Hashtag coeur avec les doigts.