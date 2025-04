Doom: The Dark Ages : on va aussi aller dans le Royaume Cosmique, ambiance Lovecraft

Attendu pour le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Doom The Dark Ages entend repousser les limites du FPS brutal en propulsant le Doom Slayer dans un tout nouvel univers : le Cosmic Realm. Lesdéveloppeurs de id Software ont décidé de prendre une direction audacieuse en s’éloignant de l’Enfer classique pour explorer des terres d’inspiration lovecraftienne. Dans ce nouvel opus, l'univers de Doom fusionne avec un imaginaire plus cosmique : structures cyclopéennes, atmosphères surréalistes, créatures tentaculaires, le tout servi par une direction artistique ambitieuse, qui tranche avec les précédents épisodes sans trahir l’ADN viscéral de la série.





Le Cosmic Realm ne se contente pas d’être une nouvelle carte postale infernale : il introduit des mécaniques inédites et rebat les cartes de l'exploration et du combat. Les niveaux s’annoncent plus verticaux, plus organiques, avec des environnements capables de se transformer en plein affrontement. Pour affronter ces nouveaux défis, le Doom Slayer devra faire face à un bestiaire repensé. Parmi les ennemis mis en avant :





Le Cosmic Baron : un colosse armé de lames d’énergie, capable d’attaques psioniques massives. Sa mobilité et son agressivité nécessiteront des réflexes affûtés et une parfaite maîtrise de son arsenal.





Le Kaca Demon : une créature flottante, hérissée de tentacules, capable d’aspirer et d’immobiliser le joueur à distance. Son comportement imprévisible ajoutera une dimension stratégique aux affrontements.







Pour survivre dans cet environnement hostile, le Doom Slayer dispose de nouveaux jouets, dont deux armes inédites déjà mises en avant :





Le Reaver Shot : un fléau métallique attaché à une chaîne, combinant attaques ciblées et coups de zone. Parfait pour contrôler des groupes d’ennemis ou désarmer des boss plus imposants.





Le Bouclier-tronçonneuse : une arme hybride permettant à la fois de parer les attaques et de contre-attaquer violemment. Ce nouvel outil promet d’ajouter une couche supplémentaire de profondeur au gameplay, en récompensant les joueurs capables d'alterner défense et agression.





Selon Hugo Martin, directeur créatif du projet, Doom: The Dark Ages est tout simplement "le meilleur jeu Doom que nous ayons jamais créé". Une déclaration forte, mais assumée, tant l’ambition affichée du projet semble dépasser celle des épisodes précédents. La campagne solo proposera 22 niveaux entièrement scénarisés, où chaque arène de combat est pensée comme une épreuve de survie mêlant exploration, plateformes et gunfights intenses. À l’inverse des précédents épisodes, qui proposaient parfois des modes multijoueurs anecdotiques, Doom The Dark Ages mise entièrement sur l'expérience solo. Cette décision assumée par id Software vise à renforcer l'immersion narrative et à garantir une aventure plus dense, où chaque séquence compte. Le jeu promet également de s’appuyer davantage sur la narration environnementale, en multipliant les détails visuels et les indices cachés dans les niveaux pour enrichir l'univers sans nuire au rythme effréné propre à la série.

Rendez-vous le 15 mai 2025, manette en main, pour découvrir si id Software tiendra sa promesse : offrir non seulement le meilleur Doom, mais peut-être l’un des FPS les plus marquants de cette génération.