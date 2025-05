DOOM The Dark Ages : Bethesda annonce 3 millions de joueurs (et non de ventes)

Doom The Dark Ages est un joli succès pour Bethesda qui annonce que leur jeu a atteint les 3 millions de joueurs en cinq jours d'exploitattion. Ce chiffre qui souligne la réussite du dernier titre d’id Software doit cependant être remis dans son contexte, notamment en raison de la présence du jeu sur le Game Pass dès son lancement. En effet, contrairement à DOOM Eternal, qui n’était pas disponible sur le service d’abonnement de Microsoft lors de sa sortie, DOOM The Dark Ages bénéficie d’une accessibilité immédiate pour des millions d’abonnés. Ce positionnement joue évidemment un rôle clé dans le nombre de joueurs rapidement atteints. Pour célébrer ses 3 millions de joueurs, Bethesda a osé une comparaison sur X (ex-Twitter), affirmant que DOOM The Dark Ages a atteint ce seuil 7 fois plus rapidement que DOOM Eternal. Pourtant, cette affirmation mérite des précisions. D’une part, il s’agit ici de joueurs et non de ventes. Or, DOOM Eternal avait atteint les 3 millions de copies vendues en environ un mois.







Si on se rend sur Steam, et notamment SteamDB, on constate que le pic de joueurs simultanés à la sortie est largement inférieur à celui de ses prédécesseurs : 31 000 contre 104 000 pour Doom Eternal (il y a 5 ans), et 44 000 pour le DOOM de 2016. Ces chiffres laissent penser que l’essentiel du public s’est tourné vers le Game Pass pour découvrir l’expérience, plutôt que d’acheter le jeu séparément. Ce succès rapide et massif illustre à quel point les modèles d’abonnement changent la donne dans l’industrie vidéoludique. Un titre peut désormais fédérer des millions de joueurs sans pour autant enregistrer des ventes traditionnelles record.