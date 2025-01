DOOM The Dark Ages : le gameplay et le bouclier-tronçonneuse ont été détaillés, ça s'annonce monstrueux

Developer_Direct, on a pu avoir le plaisir de voir revenir la licence Ninja Gaiden, avec un 4è épisode canon, un remaster de Ninja Gaiden 2, le meilleur épisode de la saga étant donné que Ninja Gaiden 3 et Yaiba Ninja Gaiden Z étaient tous les deux à la ramasse, limite catastrophiques. On a eu droit aussi à un nouveau trailer de Clair Obscur Expedition 33, South of Midnight qui a révélé sa date de sortie et montré de nouvelles images, mais le titre qui a frappé fort, celui qui a fait le plus de bruit, c'est DOOM The Dark Ages. Cela faisait un petit moment que le jeu des studios id Software n'avait pas donné signe de vie, depuis le Summer Game Fest en juin 2024 pour être précis, mais l'heure est à la présentation plus détaillée.







En effet, en plus de nous en mettre plein la vue et de nous donner envie d'enchainer les handbangs et de pogoter dans une fosse remplie de métalleux, DOOM The Dark Ages a révélé de nombreuses informations importantes et croustillantes. La première, c'est sa date de sortie, le 15 mai 2025, soit dans quatre petits mois, ça va arriver vite. Pour la suite, c'est une belle description du jeu et de ses mécaniques de gameplay qui a été faite par les pontes du studio id Software, qui nous rappelle que ce DOOM The Dark Ages sera une préquelle au DOOM de 2016. Alors pas de panique, on sera toujours aux commandes du Slayer, plus badass que jamais avec sa cape et ses nouvelles aptitudes. Première chose qu'on nous dit, c'est que d

Quelques heures après la publication des previews d'Assassin's Creed Shadows, la planète jeu vidéo a tourné son regard du côté de Xbox, qui nous a offert sa première prise de parole de l'année 2025. Lors de cette premièreans DOOM Eternal, "on était un avion de chasse", alors que dans DOOM The Dark Ages, "on sera un char d'assaut". Sans renier cet aspect fast-FPS qui est devenue une vraie signature de la saga après son reboot fabuleux, l'idée est de renforcer ce côté brutal de Slayer et cela passe par cette sensation de personnage balèze à contrôler. Les déplacements seront plus lourds, avec une approche beaucoup plus boots on the ground. Ce nouvel épisode va en effet se détacher du côté aérien de DOOM Eternal pour combattre de front, et bien sûr avec les bonnes armes qu'il faut !Et bien entendu, la première arme qui va nous permettre d'avoir ses sensations folles, c'est tout simplement le bouclier-tronçonneuse, ou scie-bouclier pour reprendre l'appellation officielle, et qui avait été introduite dans les précédents trailers, mais de manière succincte. On comprend très vite que cette arme est à la fois capable de se protéger des tirs ennemis, de bloquer leurs attaques de mêlée, renvoyer les projectiles, mais aussi de s'en servir comme arme à distance, qui va tronçonner tout ce qui est sur son passage, avec cett faculté à revenir vers le Slayer tel un boomerang. Toutes ces manoeuvres se feront avec un seul bouton pour faciliter les commandes, mais agiront différemment selon le contexte. Trois autres armes accompageront notre guerrier en plus de ce bouclier-tronçonneuse, à savoir un fléau clouté gigantesque (parfait pour pulvériser les hordes démoniaques), un gantelet électrique (conçu pour paralyser et écraser les ennemis les plus redoutables), et enfin une masse imposante équipée de pointes, qui mêle brutalité et puissance pure. Bien sûr, chaque areme disposera de ses avantages et de ses combos, sachant qu'on pourra aussi les améliorer au fil du jeu. id Software a même dévoilé le nouveau système d'exécution, les fameux Glory Kills, pour finir les ennemis de la plus sale et brutale des manières ; sachant que ces finish moves pourront être déclenchés depuis n'importe quel angle sans briser le rythme des combats, et continuer de passer d'un ennemi à un autre très rapidement, l'idée étant de procurer des sensations bien vénères chez le joueur.

On observe donc que l'aspect combats au corps-à-corps a pris une autre intensité pour ce troisième épisode après le reboot de la série, avec en plus le retour du strafe, cette manœuvre classique du tout premier DOOM et qui avait disparu des FPS modernes. Ce côté revival devrait chambouler les joueurs de plus de 40 ans qui vont véritablement incarner devenir une vraie machine de guerre. Et bien sûr, l'aspect gunfight où l'on tire dans le tas sans réfléchir avec cette frénésie unique sera toujours d'actualité, et les développeurs assurent avoir imaginé les armes les plus folles jamais créées, avec ce côté machines de torture, barbare, antique et débiles à la fois pour que le spectacle soit le plus jouissif possible.

orêts sombres, structures colossales, donjons mal famés et champs de bataille et même des niveaux venus d'ailleurs. Les développeurs annoncent que c'est le DOOM le plus vaste jamais créé, le plus bac-à-sable, d'autant que le bouclier-tronçonneuse est aussi une armé créée pour faire de

Mais ce n'est pas tout, cette présentation lors du Developer_Direct nous a permis aussi de découvrir le nouveau système de mode de difficulté, à travers des cursers qui permettent de régler la vitesse du jeu, l'agressivité des ennemis, la rapidité des projectiles adverses, les dégâts infligés, la durée de l'étourdissement, etc. L'idée pour les développeurs, c'est de ne pas laisser DOMM The Dark Ages a un jeu pour initiés, mais aussi séduire les autres types de joueurs qui voudraient passer du bon temps. D'ailleurs, pour ces gens qui veulent un défouloir hors-normes, DOOM The Dark Ages nous permettra enfin de prendre les commandes d'un robot géant, un Atlan de 30 étages pour aller cogner et casser la mâchoire de démons gigantesques pour des batailles intenses. Et histoire de pousser le délire encore plus loin, on pourra aussi monter sur le dos d'un dragon cybernétique géant, équipé de mitrailleuses lourdes, et qu'on avait déjà pu apercevoir l'été dernier. Il y a donc une envie de varier le gameplay et les plaisirs, d'autant que selon id Softwate, le dragon comme le mecha ne seront pas juste des gadgets, mais disposeront chacun de leurs propres arbres d’amélioration, ce qui veut dire qu'on les utilisera à de nombreuses reprises dans le jeu.Et enfin, dernier aspect qui a été passé en revue durant cette longue présentation, c'est l'exploration, la découverte du monde démoniaque de DOOM Th Dark Ages, qui reprend donc le côté plus ouvert des précédents DOOM. Je sais que certaines personnes voulaient un fast-FPS couloir et sans prise de tête, mais on est en 2025, et il faut donner du biscuit, il faut une certaine forme de liberté donnée au joueur. Moins de linéarité, le joueur a même le contrôle total sur les zones à explorer et les objectifs à accomplir. Les décors seront eux aussi variés, entre fl’exploration. En gros, il sera possible d’ouvrir des passages secrets et de briser des coffres remplis de trésors, d'activer des leviers avec pour traverser des ponts effondrés, d’escalader des structures, et l’exploration n’est pas seulement encouragée, elle sera activement récompensée par du butin, des améliorations et des secrets bien cachés.

Et pour donner de la consistance à cette exploration bienvenue, id Software a mis le paquet sur la narration, en essayant de travailler le lore et l'histoire du Slayer. Ça parle d'emprisonnement, d’équilibre des forces entre le bien et le mal qui est en train de basculer, de peuple en péril et d'un monde assiégé par un mal ancestral. Pour le moment, tout cela est bien flou, mais on nous promet des rencontres avec d'autres protagonistes, des visages familiers des anciesn DOOM, puisqu'encore une fois il s'agira d'une « origin story » pour les deux jeux qui sont sortis précédents. Un troisième jeu avec de l'ambition folle et on va pas vous le cacher, ma hype est à son turbo-maximum. Vivement le 15 mai 2025, date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series et PS5, sachant que ce DOOM The Dark Ages sera disponible day one dans le Game Pass.