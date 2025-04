DOOM The Dark Ages : le Story Trailer dévoile les enjeux et les ennemis du Slayer

Si le mois d'avril est déjà bien chargé en gros titres, le mois de mai sera lui aussi une période faste pour le jeu vidéo. En témoigne ce nouveau trailer de DOOM The Dark Ages, prévu pour le 15 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Aujourd'hui, Bethesda Softworks a souhaité mettre en avant le Story Trailer qui permet de poser quelques enjeux et de découvrir le visage des ennemis que notre Slayer va devoir combattre. On imagine que l'histoire ne sera pas très poussée, on reste sur un jeu DOOM, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Parce que oui, on parle ici d’une préquelle au DOOM de 2016, qui va nous raconter les origines du Slayer, ce bourrin en armure verte qu’on adore pour son absence totale de diplomatie. Accompagné des Night Sentinels (sa bande de potes guerriers en armure), notre héros va devoir repousser une invasion démoniaque dans un monde où l’ambiance oscille entre Dark Souls et Mad Max médiéval. La bande-annonce enchaîne les séquences ultra-violentes comme id Software sait le faire : finish moves bien sales, démembrements en gros plan et bastons épiques contre des boss titanesques. Cerise sur le gâteau, le Slayer pourra même chevaucher un dragon cyber-démoniaque et piloter un mecha géant pour régler ses comptes à des démons de la taille d’un building. L’hémoglobine va couler à flots.