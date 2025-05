DOOM The Dark Ages : un trailer de lancement bien énervé

Dans la foulée des reviews de DOOM The Dark Ages qui sont tombées un peu partout dans le monde, Bethesda Softworks a aussi publié le trailer de lancement de son fast-FPS. L'occasion de se plonger dans cet univers techno-médiéval sombre, mêlant fantasy et science-fiction, avec des paysages de châteaux en ruines, de champs de bataille démoniaques et des forêts lugubre. L'ambiance est posée, et cette vidéo nous permet aussi de voir l'action frénétique qui nous attend, les armes pour tout détruitre sur son passage, qu'il s'agisse de pétoires bien énervées ou d'outils pour fracasser le crâne au corps-à-corps, rien n'a été oublié. Alors certes, le trailer de lancement spoile des moments clefs du jeu, notamment vers la fin, mais c'est aussi ça la communication : donner envie de se lancer dans cette expérience aussi jouissive que gore. On rappelle que notre test est disponible à l'écrit comme en vidéo et que le jeu est reparti avec une note moyenne de 85% sur Metacritic. Une bien belle note.