DOOM The Dark Ages : on va pouvoir chevaucher un dragon dans cette préquelle brutale et sanglante

On le sait, l'ouverture d'une conférence en période "E3" est aussi primordiale que de la terminer avec brio, et ça Microsoft l'avait bien en tête. Preuve en est avec l'annonce de DOOM : The Dark Ages, troisième épisode depuis le reboot archi réussi de la licence en 2016, et qui servira de préquelle à ce dernier. On va en effet retrouver notre Slayer dans une période moyennâgeuse, loin de la Terre, où il va devoir affronter des hordes de démons plus imposants et effrayants que jamais. Heureusement, il aura à sa disposition un arsenal de taille pour affronter ces ennemis qui lorgneront parfois du côté des rois et des monstres. Entre le broyeur de crânes qui balance des morceaux d'os par dizaines, le double shotgun toujours aussi efficace, le lance plasmide effervescent, les coups de tatane au corps-à-corps, on pourra aussi compter sur le bouclier-tronçonneuse qui protège aussi bien contre les tirs ennemis qu'il permet de découper sans aucune pitié.Mais les développeurs d'id Software ont décidé d'aller encore plus loin et d'être encore plus imaginatif en permettant à notre guerrier de monter sur le dos d'un dragon cybernétique pour se déplacer, mais aussi affronter des créatures encore plus énervées. Mais ce n'est pas tout, certaines séquences promettent des affrontements entre colosses, puisque notre Slayer pourra faire appel à Atlan, un mécha qui va pouvoir mettre des parpaings dans la guerre de monstres qui font la taille d'un immeuble. C'est brutal, c'est gore, c'est imaginatif et le tout est accompagné par du heavy metal bien puissant où la double pédale rythmique nous donnent envie d'investir dans du hardware excessif. Dans tous les cas, ce DOOM : The Dark Ages est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2025. Bien sûr, il sera day one sur le Game Pass.En parlant de la musique, sachez que ce n'est plus Mick Gordon qui se chargera de la BO de ce DOOM 2025, ce dernier s'étant embrouillé avec Bethesda.