DOOM The Dark Ages : Xbox commercialise deux manettes Xbox et un habillage pour la Series X

Avec l'arrivée le mois prochain du très attendu DOOM The Dark Ages, Microsoft a décidé de créer l'événement en commercialisant une collection d’accessoires inspirée de l’univers médiéval du titre de id Software. Cela se traduit avec deux manettes, une standard, une autre Elite et un habillage pour la Xbox Series. Chaque élément reprend évidemment l’esthétique de la licence DOOM, avec présence de runes gravées, des finitions métalliques, des teintes sombres et quelques emblèmes liés au Slayer. La manette sans fil Xbox classique par exemple affiche un vert mat marqué par les combats, des éclaboussures de sang et un stick directionnel rouge qui renvoie au cœur de l’armure du Slayer. En acheant cette manette, elle donne accès à un contenu téléchargeable exclusif pour le jeu : le skin "DOOM Slayer Executioner".









Ceux qui opteront pour la manette Xbox Elite Series 2 auront droit à un autre coloris, un rouge incandescent marqué en sus par le sceau du DOOM-guy. Et enfin, ceux qui voudront habiller leur console Xbox Series X, c'est possible avec ce revêtement qui permet de transformer la machine en artefact démoniaque, grâce à une structure noire texturée et des inscriptions liées aux enfers, sachant que même l'intérieur du revêtement a été soigneusement stylisé. A noter que ces accessoires inédits sont uniquement disponibles en exclusivité sur le Microsoft Store.

Manette sans fil Xbox – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (79,99 € – disponible dès maintenant)



Manette Xbox Elite Series 2 – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (199,99 € – en précommande, sortie le 25 avril)



Habillage Xbox Series X – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (54,99 € – disponible dès maintenant)

Pour rappel, DOOM: The Dark Ages sortira le 15 mai 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que dans le Game Pass.