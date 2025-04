The Last of Us Saison 2 Episode 2 : du golf et des infectés, beaucoup d'infectés (Critique)

Nous y sommes, l’épisode 2 de la Saison 2 de The Last of Us est arrivé. Il est disponible depuis quelques heures et il est temps d’en parler, de débriefer. C’est celui que je considère comme étant l’épisode masterclass, et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est sans doute pour le nombre d’infectés qu’il y a dedans, un nombre conséquent puisqu’on a affaire à une attaque qui n’existe pas dans le jeu vidéo, mais aussi parce que le personnage de Tommy va prendre de l’ampleur et nous montrer sa bad-assitude, et ce Gabriel Luna, quel charisme à l’écran. Et puis, il y a cette séquence, cette séquence que tout le monde connaît mais que tout le monde redoute. Allez, il est temps de prendre votre meilleure caddie, on a un air-shot à décrypter…

Diffusion le 21 avril 2025

Durée : 56 min - Réalisation : Mark Mylod









Rappelez-vous, le dernier plan de l’épisode 1 se terminait sur cette tige de cordyceps qui sortait d’un tuyau d’évacuation en plein milieu de Jackson, et c’est exactement cette apparition fortuite qui va déclencher le chaos au sein de la ville, pourtant montrée comme étant une forteresse impénétrable. Une séquence inexistante dans le jeu vidéo, créée spécialement pour les besoins de la série télé et qui s’intègre de manière totalement valable et intelligente, puisqu’elle va servir le récit et renforcer une autre scène précise… Mais on y revient dans quelques instants. Pour l’heure, il faut revenir sur le début de l’épisode 2, qui commence par une séquence forte également, et que les joueurs connaissent bien, puisqu’il s’agit du moment où Abby remonte le fameux couloir qui mène à la salle d’opération. Une séquence qui intervient bien plus tard dans le jeu, mais qui va permettre à cet épisode 2 d’introduire à nouveau le personnage d’Abby et ce traumatisme qu’elle a vécu quelques années plus tôt. D’ailleurs, si on retrouve la même ambiance anxiogène, aussi bien visuelle que sonore avec cette alarme stridente, Neil Druckmann, Craig Mazin et Halley Gross ont rajouté cette hallucination supplémentaire où Abby croise le chemin d’une autre Abby, plus âgée et surtout déjà consciente de ce qu’on trouve dans la salle au bout du couloir. Là encore, la série ne va pas jouer sur les non-dits ou les suggestions, elle va y aller franco en détaillant le cadavre du chirurgien, et donc du père d’Abby. On appuie sur ce détail de cervelle qui gît au sol pour justement marquer ce choc émotionnel que va vivre Abby et générer en elle une haine incommensurable. Quoi de plus douloureux que de perdre un membre de sa famille, de façon si violente et surtout si injuste ?







SUR LE GREEN





Abby se réveille, se rend compte qu’il s’agit d’un cauchemar et on raccroche immédiatement avec la scène d’intro d’Abby dans le jeu lorsqu’on l’incarnait pour la première fois. Elle est avec ses amis, dans ce chalet juchée dans les montagnes et situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Jackson. L’occasion évidemment de reparler du physique de l’actrice Kaytlin Dever qui apparaît du coup toute frêle et loin du physique bien balèze de l’Abby qu’on a connu dans le jeu vidéo. Je vous ai toujours dit que c’est la performance qui primait avant la ressemblance physique, mais je trouve que retirer l’aspect bodybuildé d’Abby, c’est soustraire une partie inhérente de son personnage, de son caractère et surtout de cette sensation qu’elle est invincible, limite intouchable. Parce que c’était le but du jeu, proposer un personnage totalement différent d’Ellie, capable de se débarrasser des infectés juste par la force de ses points, des parpaings qu’elle envoie. Personne ne connaît la véritable raison pourquoi Kaitlyn Dever n’est pas allée en salle pour pousser de la fonte, et elles peuvent être multiples : ça peut être l’absence d’envie de la part de la comédienne, le fait peut-être qu’elle ne pouvait pas le faire en raison de son calendrier de tournage, si jamais elle tournait un film juste derrière la série, reperdre du poids en très peu de temps, ce n’est pas évident, bref, officiellement, on ne sait pas. Mais du coup, il y a un décalage, surtout dans sa scène avec Joel, mais ça, j’y reviens dans quelques instants…









Dans tous les cas, la série fait éviter l’affrontement frontal entre Abby et les infectés dans la neige qui servait de tuto dans le jeu, puisque c’était la première fois qu’on prenait le contrôle d’Abby. Là, les showrunners ont opté directement pour la course-poursuite directe qui va mener jusqu'à cette désormais scène culte du grillage qui fait monter la tension, parce que la palissade grillagée cède bien plus que dans le jeu vidéo, que les infectés se montrent encore plus agressifs, où l’on voit des doigts qui essaient d’attraper Abby, et surtout ce plan d’une main prête à se faire mutiler pour atteindre sa proie. Je ressens déjà la douleur rien qu’à en parler. Ensuite, on retrouve cette scène où Abby se débat contre un infecté qui est parvenu à la suivre juste derrière et il faudra l’intervention de Joel pour que Abby puisse s’en sortir.



MULLIGAN ACCORDÉ





A partir de ce moment-là, mon petit coeur de téléspectateur s’est resserré car si ces séquences existent, ce qui va suivre également et c’est là où je me suis rendu compte que la série ne s’est pas détournée de sa destinée, que ce fameux moment fatidique allait arriver. Mais comment ? De quelle manière? Est-ce qu’il s’agira de la même exécution qu’on a subi dans le jeu vidéo ? Va-t-il y avoir des changements ? Une question tout à fait légitime qu’on peut se poser quand on voit que la série n’hésite pas à faire des changements importants. Par exemple, là, au moment où Joel sauve Abby, il n’est pas accompagné de son frère Tommy, mais il est avec Dina et ça, ça change pas mal les choses. Tommy lui, il est occupé à protéger Jackson de cette invasion d’infectés qui surgissent de nulle part en pleine tempête de neige. Et ce parallèle où chaque frère doit lutter pour sa survie, je trouve ça super intéressant, il y a un effet miroir, et il y a aussi ce truc qu’on se dit : Tommy ne pourra pas venir sauver Joel, étant donné ce qui se passe à Jackson. Joel est livré à lui-même, mais cette fois-ci accompagné de Dina. A-t-il une chance de s’en sortir ? Peut-être que c’est Dina qui va finalement se faire buter ? Autant de questions que je me suis posé et en vrai, c’était plausible, et ça aurait pu générer le même sentiment de haine chez Ellie. Mais dieu soit loué, la série a suivi le raisonnement du jeu, se débarrasse de Dina via une injection qui l’endort, tandis que Joel meurt sous les coups d’Abby. Une mort très proche de celle du jeu vidéo d’ailleurs , avec évidemment le célèbre club de golf que la caméra n’hésite pas à mettre en valeur, d’autant que celui qu’Abby choisi a un côté bien tranchant, bien contondant.









Globalement la séance de torture est peu ou prou la même que dans le jeu vidéo, mais on note quelques changements. Il y a bien le coup de fusil à pompe dans le genou et cette notion d’aller le soigner pour le maintenir en vie, ou du moins conscient, mais il y a ces coups de club dans le genou perforé qui ne sont pas dans le jeu vidéo. De même, lorsqu’Ellie débarque : à ce moment-là, Abby s’acharne sur Joel, non pas avec le club de golf, mais avec ses poings. Le visage de Joel est bien entamé, bien tuméfié aussi, mais ce qui va l’achever n’est pas le club de golf sur la tempe, mais un morceau du club de golf qui a sans doute cassé sous les coup et que Abbyi plante au niveau du cou de Joel.





La scène est cruelle, assez gore aussi, et bien sûr choquante, même si je trouve que celle du jeu vidéo reste au-dessus, un peu plus impactante, sans doute parce qu’à l’époque, personne ne s’y attendait, parce qu’on s’est pris cette scène en pleine gueule. En revanche, là où la série va aller chercher une autre émotion, c’est ce moment où Ellie va rejoindre le corps de Joel, lui retirer le morceau de club de golf, lui prendre les mains et le serrer contre elle. C’est un moment de tendresse que n’a pas le jeu vidéo, tout simplement parce que dans le jeu, Ellie reçoit un coup de pied au visage qui lui fait perdre connaissance. Et puis cette image où l’on voit Jesse, Dina et Ellie repartir vers Jackson avec le corps de Joel enveloppé dans un tissu et traîné au sol par le cheval, évidemment que ça fait mal au cœur, mais ça fait partie des émotions que la série cherche à créer chez le spectateur.







AIR SHOT & BACKSPIN





Donc oui, la Saison 2 ne se détourne pas de ce moment obligatoire dans la construction du récit, et l’amplifie en plus avec cette attaque d’infectés au sein de Jackson qui permet de rendre les choses encore plus dramatiques. Parce que si Joel perd la vie d’un côté, d’autres meurent aussi sous l’attaque de ces zombies ultra énervés, capables de venir se fracasser contre les barricades en bois de Jackson, malgré la défense impeccable menée de main de maître par un Tommy au meilleur de sa forme et un Gabriel Luna qui transpire la bad-assitude à chaque moment. Et bien sûr, comment ne pas parler de cet affrontement entre Tommy et un colosse, le fameux bloater, que Tommy provoque pour éviter qu’il s’en prenne à Maria. Une scène pleine de tension aussi, avec un lance-flamme qui offre des images saisissantes, mais qui limite Tommy dans son champ d’action. D’ailleurs, le passage où Tommy tente de fuir et se retrouve coincé au milieu de batîment et autres magasins, ça m’a rappelé le mode ‘Sans Retour’ qui a été rajouté dans la version remasterisée de The Last of Us Part 2 sur PS5.





Enfin bref, épisode magistral que Mark Mylod a su sublimer, et venant de sa part, lui qui a signé des épisodes majeurs de Game of Thrones et Succession, ça ne pouvait pas en être autrement…