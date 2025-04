The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered annoncé et dispo aussitôt, mais soyons honnête, il a la tête d'un remake

Après des semaines de rumeurs qui avaient d'ailleurs visez juste, et de leaks qui ont éventé la surprise, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered vient tout juste d'être annoncé en ce mardi 22 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une annonce en grandes pompes par le biais d'un trailer, suivi d'une longue vidéo explicative de 20 minutes de Bethesda pour nous montrer les améliorations apportées entre le jeu de 2006 et ce remaster qui arrive en 2025. D'ailleurs, compte-tenu des changements qui ont été opérés, aussi bien sur le plan visuel qu'en termes de gameplay, on peut carrément parler de remake. Dans tous les cas, cette annonce a été faite avec un shadowdrope, ce qui veut dire que le jeu est disponible aussi sec sur les trois plateformes, avec un avantage pour les possesseurs du Game Pass, il est accessible sans surcoût. On ne dit pas gratuit, vous payez un abonnement.







Développé par Virtuos en collaboration avec Bethesda, ce remake complet utilise l'Unreal Engine 5 pour offrir des graphismes up-to-date, des animations retravaillées et une interface utilisateur repensée. Le jeu inclut les extensions originales Knights of the Nine et Shivering Isles, ainsi que des améliorations significatives du gameplay, telles qu'un système de niveau hybride inspiré de Skyrim, une interface utilisateur modernisée et des mécaniques de combat revisitées. Pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus, Oblivion Remastered offre une opportunité de (re)découvrir un classique du RPG dans une version modernisée, tout en conservant l'essence qui a fait son succès à l'époque, et l'identité de Bethesda.