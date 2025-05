Borderlands 4 : 20 min de gameplay, entre tradition et modernité

Comme prévu, Gearbox Software a levé le voile sur Borderlands 4 lors du State of Play le mercredi 30 avril 2025. Avec une durée de près de 20 minutes, il offre un aperçu détaillé du prochain chapitre de la saga, qui tend à garder ses fondamentaux, tout en proposant des choses nouvelles pour la saga. Exit Pandora, ses étendues désertiques et ses bandits en slip. Gearbox envoie sa nouvelle escouade de Chasseurs de l’Arche sur Kairos, une planète sous le joug d’un tyran cybernétique, le Gardien du Temps. L’homme — si tant est qu’il en soit encore un — a greffé à chaque citoyen une puce cérébrale qui l’oblige à répéter la même journée en boucle. Orwell, mais avec des flingues en feu. Un événement cosmique, une lune qui se matérialise sans prévenir, fracture cette boucle temporelle et libère un capharnaüm digne de la franchise : portails dimensionnels, failles, anomalies physiques et vagues d’ennemis tous plus fêlés les uns que les autres.





C'est ans cette anarchie chronométrée que débarquent nos quatre Chasseurs, dont deux qui ont été révélés à ce jour. Vex, une Sirène à l’allure spectrale, dont les pouvoirs s’alignent en temps réel avec l’élément de l’arme qu’elle tient. Une mécanique élégante, doublée de la présence d’un familier digital, Trouble, sorte de démon fractal aussi mignon que potentiellement meurtrier. À ses côtés, Rafa, Exosoldat de Tediore, est capable de générer des armes via une combinaison numérique, littéralement née pour spammer le champ de bataille à coups de mitrailleuses holographiques.









À première vue, la recette ne change pas : loot, skill trees, co-op. Mais en coulisses, Borderlands 4 restructure quand même son ADN. L’interface est repensée, la mobilité revue à la hausse (double saut, dash, grappin), et le monde, désormais entièrement interconnecté, se traverse sans coupures ni temps de chargement. Côté arsenal, Gearbox opère un retour salutaire à l’essentiel. Fini les légendaires par milliers et l’inflation du loot sans âme. Désormais, chaque arme a du caractère, grâce à un nouveau système modulaire : on assemble canon, poignée, munitions, chargeur — et même fabricant — pour créer son outil de destruction sur mesure. Trois nouveaux fabricants s’invitent à la fête, chacun avec une vraie identité mécanique : Daedalus (munitions en essaim), Ordre (tir synchronisé), et Déconnecté (rechargement automatique). Un luxe de personnalisation qui donne envie de creuser, d’expérimenter, et surtout, de s’approprier son style de jeu. Et si vous vous posez la question, oui, le jeu sera jouable intégralement en coopération, avec crossplay actif dès le lancement, matchmaking dynamique et écran partagé toujours de la partie. Mais cette fois, chaque joueur verra son propre loot, sa propre progression, et ses propres dégâts.





Mais Borderlands 4 ne serait pas Borderlands sans ses boss aussi absurdes que démesurés. Le trailer s’achève sur l’apparition de Cerbérus, colosse cyber-organique hurlant des horreurs mécaniques. Il sera possible de le rejouer à volonté via le Big Encore de Moxxi, une nouvelle fonctionnalité pensée pour les fans de farming ciblé. Ajoutez à cela une composante de fin de jeu centrée sur des Donjons temporels, avec des modificateurs aléatoires à chaque tentative, et vous obtenez un contenu post-campagne qui sent bon les nuits blanches en coop.



Initialement prévu pour le 23 septembre, Borderlands 4 sortira finalement le 12 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Une version pour la Nintendo Switch 2 est également en développement, prévue pour la fin de l'année. Cette anticipation de la date de sortie témoigne de la confiance de Gearbox dans la qualité et la stabilité de son produit final. Et non parce qu'il faut faire de la place à la sortie de GTA 6.